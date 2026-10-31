Elicottero italiano precipitato in Bosnia, Empoli commemora le vittime il 4 novembre

Un elicottero da trasporto CH-47F Chinook dell’Esercito italiano impegnato nella missione europea Eufor (European Union Force) – Althea è precipitato nei pressi della città Brčko, a Gorice durante un volo di addestramento. Diversi militari sono rimasti feriti, tra le vittime due di loro appartenevano all’Esercito, due al Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana. Cordoglio unanime di tutte le Istituzioni italiane e di tutto il paese Italia.

Anche il Comune di Empoli si stringe al dolore delle famiglie dei caduti e decide di commemorare le vittime all'interno della ricorrenza del 4 Novembre 2026, “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate”, nel parco della Rimembranza. Il Parco ricorda il sacrificio dei Caduti della prima Guerra Mondiale, infatti all'epoca per ogni caduto era stato piantato un albero, ognuno riportava una targa relativa al caduto a cui era dedicato. La cerimonia si concluderà in viale Buozzi all’altezza dell'area giochi, dove è presente una lapide ‘per aviatori caduti in tempo di guerra e di pace’. L'omaggio alle vittime italiane in Bosnia sarà fatto proprio a questo monumento.

Confermata la santa messa alle 9 nella chiesa della Madonna del Pozzo, officiata dal proposto don Guido Engels a cui seguirà la deposizione della corona e di un mazzo di fiori alla lapide nel parco della Rimembranza.

Alla mattinata parteciperanno il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi, rappresentanti della Giunta, del Consiglio comunale, autorità civili e militari.

La cittadinanza, le colleghe giornaliste e i colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

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