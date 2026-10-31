Famiglia intossicata dal monossido di carbonio a Lucca: coinvolti due bambini

Una famiglia di quattro persone, composta da padre di 30 anni, madre di 34 e due bambini di 1 e 3 anni, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella notte a Ponte a Moriano, nel territorio comunale di Lucca.

I soccorritori sono intervenuti inizialmente per prestare assistenza all'uomo, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Una volta rilevata la presenza del gas nell'abitazione, anche la moglie e i due figli sono stati accompagnati in ospedale in codice verde.

Dopo le prime valutazioni sanitarie, tutti e quattro sono stati trasferiti alla camera iperbarica dell'ospedale Santa Chiara di Pisa per il trattamento previsto nei casi di intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti l'automedica di Lucca, un'ambulanza della Croce Verde e successivamente un'ambulanza infermieristica proveniente da Borgo a Mozzano. I vigili del fuoco hanno effettuato accertamenti tecnici nell'abitazione per individuare la provenienza del gas, dopo averne rilevato la presenza. La famiglia è originaria della Nigeria.

Notizie correlate