Il Comitato 'Fucecchio Con le Donne per la Vita' dona 15mila euro all'Associazione Senologica Internazionale di Pisa

Un risultato importante, frutto della generosità dei fucecchiesi e dell’impegno di una comunità che, anche nei momenti più difficili, ha saputo trasformare il dolore in un’occasione concreta per aiutare gli altri.

Il Comitato è nato in seguito alla scomparsa di Chiara Giuntoli e, nel tempo, è cresciuto partendo dall’iniziativa di un piccolo gruppo di amici, uniti dalla volontà di raccogliere fondi a favore della ricerca. Un percorso che ha coinvolto associazioni, contrade, istituzioni e tanti cittadini, nel segno della solidarietà e della condivisione.

Tra le iniziative principali del Comitato quest'anno c’è stato il torneo di calcio dedicato alla memoria di Luciano Cinelli, un appuntamento che unisce sport e beneficenza. La manifestazione prevedeva due quadrangolari Under 14, uno riservato alle squadre professionistiche e uno a quelle dilettantistiche, ai quali si è aggiunto a giugno un quadrangolare femminile Under 15. Nel corso della giornata di oggi alla Fondazione Montanelli Bassi sono stati rivolti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. La portavoce del Comitato Meri Menichetti e uno dei fondatori Sergio Gasparri hanno sottolineato il valore del sostegno ricevuto dalla comunità e l’importanza di proseguire nel percorso intrapreso.

Particolarmente sentita la testimonianza di Lori Cinelli, che ha ricordato il significato profondo delle iniziative dedicate a Luciano: «Quando si parla della memoria di Luciano, si trasforma un dolore in qualcosa di bello. Quando sono qui risento l’unione così bella con Luciano e ribadisco l'importanza che la ricerca ha nel nostro futuro».

Anche Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina, ha ricordato quanto sostenere la ricerca significa infatti investire nella possibilità di migliorare la vita degli altri.

Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate targhe a Ivo Fergosti, Mirko Mazzantini, alla Fondazione Montanelli Bassi e all’amministrazione comunale, in segno di riconoscenza per il contributo offerto. È arrivato inoltre un saluto telefonico del mister del Frosinone, il fucecchiese e Leone Rampante Massmiliano Alvini.

La sindaca Emma Donnini (presente anche l'assessora alle pari opportunità Sabrina Mazzei) ha espresso l’orgoglio dell’amministrazione per la capacità della comunità di mobilitarsi senza distinzioni quando c’è bisogno: «Sono molto orgogliosa di questa esplosione di solidarietà che è sempre trasversale nella nostra comunità: quando c’è bisogno, Fucecchio c’è!».

Un impegno che si ritrova anche nella vita delle contrade, realtà animate dal volontariato e dalla partecipazione. Il presidente del cda dell'Associazione Palio Nicolò Cannella ha ricordato come, grazie a Sergio Gasparri, sia stato possibile incontrare e promuovere solidarietà, sottolineando il ruolo delle contrade come luoghi di aggregazione, socializzazione e partecipazione alla vita cittadina. Un valore che si manifesta anche in occasione del Palio, fin dalle iniziative che accompagnano l’inizio della manifestazione.

È stato inoltre annunciato un progetto editoriale dedicato alle vite delle donne di contrada, un ulteriore modo per raccontare le storie e l’impegno che animano il tessuto sociale fucecchiese. La Pro Loco, da sempre coinvolta nelle iniziative cittadine, ha ricevuto un ringraziamento per la partecipazione e per il risultato raggiunto, che trova nella donazione una testimonianza concreta.

Commovente anche l’intervento di Edna Gobert, presidente dell'ASI, che si è detta onorata, commossa e felice di essere accolta nella comunità fucecchiese, ricordando Chiara Giuntoli e tutto ciò che in suo nome è stato e viene fatto tutt'ora. La donazione da 15.000 euro verrà destinata all’Anatomia patologica di Pisa per sostenere le attività di ricerca, confermando il valore di un percorso in cui la solidarietà si traduce in un aiuto concreto alla scienza e alle persone.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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