Il Gialloblu Castelfiorentino supera 70-54 la Polisportiva Chimenti

Con un’ottima prova offensiva il Gialloblu Castelfiorentino riscatta immediatamente il passo falso di Firenze e torna a vincere davanti al pubblico di casa ai danni della Polisportiva Nicola Chimenti. Al PalaGilardetti finisce 70-54 una sfida di fatto sempre amministrata e ottimamente condotta dalle ragazze di Gianni Cosi.

Decisivo l’approccio, da manuale, con la difesa castellana che blinda l’area è il tabellone che segna 10-0. Il primo affondo labronico arriva dopo quattro giri di cronometro ma la frazione iniziale è a senso unico e si chiude sul 20-11. Nel secondo quarto l’inerzia non si sposta, con le gialloblu che toccano la doppia cifra di vantaggio sul 27-16 per poi andare all’intervallo lungo sul +8 (34-26). Nella ripresa arriva la normale reazione delle ospiti, che con pazienza ricuciono fino al 46-45, ma la tripla di Nannetti difende due possessi di vantaggio alla terza sirena (49-45). Si arriva così all’ultimo quarto dove, dopo vari giri a vuoto da entrambe le parti, le padrone di casa scappano di nuovo sul +11 a firma Banchelli (59-48), per poi amministrare con autorità fino alla sirena.

Prossimo impegno sabato 7 novembre alle 17:30 sul parquet della Pallacanestro Femminile Pisa.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – POL. NICOLA CHIMENTI 70-54

Gialloblu Castelfiorentino: Bellantoni 12, Dani 3, Baldinotti, Moustakalle 2, Calugi 7, Banchelli 16, D’Ambrosio, Ancillotti 2, Nannetti 9, Bandinelli 1, Ravenni 12, L’Ala 6. All. Così. Ass. Caggiano.

Pol. Nicola Chimenti: Caverni, Mastrorilli, Apolloni 5, Battelli 8, Cadoni 4, Guerra 3, De Padova 3, Moni 10, Redini 2, Barghigiani 7, Battelli 12. All. Paoli.

Parziali: 20-11, 34-26 (14-15), 49-45 (15-19), 70-54 (21-9)

Arbitro: Cammilli di Empoli.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa