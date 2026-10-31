Quarto giorno di Lucca Comics & Games: il report della Protezione civile e Polizia Locale

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Quarta giornata all’insegna del picco degli arrivi per Lucca Comics & Games 2026, la giornata si è svolta senza particolari criticità lo rendono noto il vice sindaco e assessore alla protezione civile Fabio Barsanti e l'assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei:

Traffico intenso ma scorrevole per quanto riguarda afflusso e deflusso – affermano gli assessori – oltre 35000 gli arrivi in treno e 65 i bus in viale Luporini. La Polizia Locale ha vigilato i parcheggi straordinari senza trovare parcheggiatori abusivi; tre gli incidenti stradali di cui uno con ferito, 25 le sanzioni per divieto di sosta e 3 rimozioni, 2 denunce per accattonaggio molesto, 18 sanzioni a venditori abusivi con sequestro 350 articoli di merce, una denuncia per consumo di stupefacenti. Due le multe per suolo pubblico abusivo e 9 per difformità sullo spazio concesso. Una giornata che nonostante i grandi numeri è trascorsa con grande tranquillità e senza particolari problemi”.

Nel tardo pomeriggio il Prefetto di Lucca Cristina Favilli, con il sindaco Mario Pardini si è recata nella sala operativa del Centro Gestione Evento per seguire personalmente il controllo del deflusso del pubblico e per salutare tutti gli operatori, agenti, tecnici, Istituzioni e Forze dell’Ordine presenti.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

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