È morta Nonna Silvi, addio alla cuoca di Montespertoli diventata una star dei social

Silvana Bini, conosciuta come Nonna Silvi, è morta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre nella sua abitazione di Montespertoli. Aveva 85 anni. Originaria del comune in provincia di Firenze, era diventata nota a livello nazionale e internazionale grazie ai contenuti dedicati alla cucina tradizionale toscana pubblicati sui social network.

Sulla sua pagina social ufficiale nonnasilvi i nipoti hanno spiegato che la cuoca è morta a causa di una "malattia fulminante" che, in appena venti giorni, l'ha portata via. "Ci ha lasciati circondata dall’amore della sua famiglia, con i figli e i nipoti accanto, fino all’ultimo respiro", si legge nel messaggio. I familiari raccontano che è rimasta lucida fino alla fine, continuando a interessarsi al lavoro e alle attività condivise. L'azienda resterà chiusa per due giorni di lutto, poi riprenderà l'attività: "Con nonna che ci guarda da lassù, faremo di tutto perché il sogno che avevamo insieme continui a vivere".

I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea.

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La storia di nonna Silvi

La sua attività online era iniziata nel 2022, quando i nipoti Gabriele e Simone Martini avevano cominciato a realizzare video durante le sue preparazioni in cucina. I filmati, pubblicati principalmente su TikTok e Instagram, avevano progressivamente raggiunto un vasto pubblico, anche grazie alle ricette della tradizione locale e al suo modo diretto di presentarle.

Tra i piatti proposti figuravano ribollita, lasagne, pasta al ragù e diverse preparazioni dolci. Nel tempo i suoi profili avevano raggiunto circa 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

Nel 2024 era stata invitata in Qatar per cucinare per la famiglia reale Al-Thani. Nel corso della sua attività aveva inoltre ricevuto un riconoscimento da Forbes e il TikTok Award 2025. Nell'ultimo periodo aveva partecipato anche a iniziative pubbliche, tra cui l'appuntamento "Dialoghi in borgo" a Terricciola e una visita al Parlamento europeo a Bruxelles.

I funerali sono in programma lunedì pomeriggio a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea.

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