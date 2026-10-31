Muore Massimo Baldini, ex senatore e sottosegretario nei governi Berlusconi

È morto a 84 anni Massimo Baldini, ex senatore e sottosegretario alle Comunicazioni nei governi Berlusconi II e III, dal 2001 al 2006. Nato a Viareggio e avvocato, aveva rappresentato il territorio in Parlamento per cinque legislature, dopo aver ricoperto diversi incarichi amministrativi nella sua città.

La sua attività politica era iniziata nel Partito socialista italiano, nelle cui file, tra gli anni Settanta e Novanta, era stato consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco di Viareggio. Nel 1992 era stato eletto per la prima volta al Senato. Dopo la mancata elezione nel 1994 con il Patto per l'Italia, aveva aderito a Forza Italia, tornando a Palazzo Madama nel 1996 e nel 2001.

La sindaca di Viareggio, Sara Grilli, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale, ricordando il suo impegno nelle istituzioni: "Con la scomparsa di Massimo Baldini perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all'impegno pubblico e al servizio delle istituzioni". Il suo percorso parlamentare, ha aggiunto, "rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità".

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che su X ha ricordato Baldini come una "figura storica di Forza Italia, parlamentare e sottosegretario per anni". Tajani ha sottolineato anche il suo impegno fino agli ultimi anni nell'organizzazione degli ex parlamentari del partito: "Lo ricorderemo sempre per la sua vivacità intellettuale e la sua generosità. Addio Massimo, riposa in pace. L'intero movimento è vicino alla famiglia".

Anche l'europarlamentare della Lega e vicepresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa, Susanna Ceccardi, ha ricordato il rapporto con l'ex senatore, che l'aveva sostenuta durante la campagna per le elezioni regionali del 2020. "Ricordo con gratitudine quella fiducia, che aveva per me un valore particolare perché arrivava da un uomo di grande esperienza, profondamente legato alla Toscana e alle sue comunità", ha dichiarato. Ceccardi ha sottolineato in particolare la pacatezza di Baldini, che "sapeva sostenere le proprie idee con fermezza, mantenendo la misura e il rispetto per le persone". "La Toscana, e la Versilia in particolare, perdono una figura importante della propria vita pubblica", ha concluso, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia.

Il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, segretario di Presidenza alla Camera, ha ricordato gli anni di collaborazione politica e le qualità personali e istituzionali dell'ex senatore. "Baldini è stato un protagonista della vita politica lucchese e nazionale", ha dichiarato, richiamando anche l'incarico di sottosegretario alle Comunicazioni nei due governi Berlusconi.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Massimiliano Baldini, che ha ricordato il rapporto personale e politico con l'ex senatore, definendolo "una delle vette istituzionali più alte" espresse dalla città di Viareggio. Nel suo ricordo ha richiamato, tra gli altri aspetti della sua attività, l'impegno per la tutela degli stabilimenti balneari, la valorizzazione di Torre del Lago e la difesa della proprietà comunale di Villa Puccini.

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