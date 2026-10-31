Occupazione a La Sapienza, studenti mangiano da catering di convegno medico internazionale

Prosegue l'occupazione del Palazzo La Sapienza di Pisa, uno degli edifici storici dell'ateneo, da parte di alcune decine di studenti universitari aderenti ai collettivi studenteschi. L'irruzione, avvenuta nella giornata di ieri dopo che un gruppo si era staccato dal corteo principale, ha avuto conseguenze anche sulle attività ospitate nella struttura: è stato infatti interrotto un convegno medico internazionale e le pietanze predisposte dal servizio catering per i congressisti sono state "requisite" dagli occupanti.

Gli organizzatori dell'iniziativa scientifica hanno annunciato che presenteranno una denuncia in questura per quanto accaduto. Nel frattempo, i collettivi hanno comunicato che l'occupazione proseguirà almeno per tutto il fine settimana.

Nel pomeriggio è stata convocata un'assemblea per discutere le prossime iniziative, compresa la possibilità di estendere le azioni di protesta ad altri poli universitari. Per la serata è stato organizzato un "apericena di lotta", mentre per domani è in programma una festa di Halloween all'interno dello spazio occupato.

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