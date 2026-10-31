Rapina a mano armata in una gioielleria a Forte dei Marmi: due uomini in fuga con l’oro

Rapina a mano armata nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre in una gioielleria di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. A entrare in azione sono stati due uomini armati di pistola, che hanno minacciato i presenti e portato a termine il colpo nel giro di pochi minuti.

I rapinatori hanno arraffato diversi monili in oro esposti nelle vetrine, per poi allontanarsi a bordo di un'automobile. Dopo l'allarme sono intervenute le forze dell'ordine, con i carabinieri impegnati nelle prime attività investigative.

Le centrali operative hanno diramato una nota di ricerca per individuare e intercettare i fuggitivi. Gli accertamenti si concentrano sulla raccolta delle testimonianze e sull'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica della rapina e risalire all'identità dei responsabili.

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