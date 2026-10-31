Record di abbonamenti e tutto esaurito per lo spettacolo inaugurale al Pacini di Fucecchio

Record di abbonamenti e tutto esaurito per lo spettacolo inaugurale: parte con due risultati importanti la nuova stagione del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, confermando la crescente partecipazione del pubblico e il forte legame costruito negli anni tra il teatro e i suoi spettatori.

Sono 173 gli abbonamenti sottoscritti per la stagione teatrale 2026/27, con un incremento di circa il 32%, su 198 poltrone. Un dato particolarmente significativo che segna un nuovo record per il teatro fucecchiese.

A rendere ancora più importante l’avvio della stagione è stato il sold out per Alessandro Benvenuti con Pillole di me, spettacolo di apertura della tredicesima edizione di Sipario Blu – Tradizione & Innovazione, che è andato in scena venerdì 30 ottobre.

Entusiasmo, risate e una calorosa partecipazione del pubblico hanno caratterizzato la serata inaugurale. Benvenuti ha accompagnato gli spettatori in un viaggio nella sua lunga carriera attraverso un recital di monologhi che attraversano oltre sessant’anni di comicità, dagli anni Sessanta a oggi. Un susseguirsi di racconti, ricordi e irresistibili “pillole” comiche, che hanno conquistato la sala gremita, in un clima di sintonia e condivisione tra platea e palco.

Dopo Alessandro Benvenuti, il programma della stagione Sipario Blu porterà sul palcoscenico del Pacini artisti di primo piano come Thony, Paolo Hendel, Maria Amelia Monti, Nancy Brilli, Lella Costa e i Charm City Gospel Singers, all’interno di una proposta che intreccia comicità, musica, teatro d’attore e riflessione sulla contemporaneità.

La crescita degli abbonamenti testimonia un percorso costruito nel tempo attraverso la continuità e la qualità della proposta culturale e la volontà di rendere il Pacini un luogo vivo, aperto e riconoscibile per Fucecchio e per un pubblico proveniente da un territorio sempre più ampio.

Una dimostrazione di fiducia da parte del pubblico per un programma con artisti di primissimo livello.

Il prossimo appuntamento è sabato 28 novembre alle ore 21:30 con Thony in Storie della buonanotte per bambine ribelli”, tratto dal bestseller mondiale Good Night Stories for Rebel Girls di Elena Favilli e Francesca Cavallo.

Attrice e cantautrice, Thony è conosciuta anche per essere stata protagonista del film “Tutti i santi giorni” di Paolo Virzì, per il quale ha composto la colonna sonora. Con la regia di Francesco Frangipane e accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, diretti da Enrico Fink, Thony porta sul palco le storie di donne e bambine che hanno sfidato convenzioni e stereotipi per realizzare i propri sogni. Un incontro tra teatro e musica che racconta scienziate, artiste, sportive e altre figure straordinarie, trasformandole in esempi di coraggio, libertà e determinazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa