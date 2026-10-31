Tartufo bianco, la 55esima Mostra Mercato cambia volto: arrivano Borghese, Timperi e Licia Colò

La Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi arriva alla 55esima edizione con una veste completamente nuova. Si svolgerà a San Miniato il 14 e 15, il 21 e 22, il 28 e 29 novembre. L’inaugurazione è fissata per sabato 14 alle 10.

La novità principale riguarda la dimensione territoriale. La mostra rappresenta trenta comuni, uniti nella promozione di un territorio legato al tartufo. All’ingresso un’area sarà dedicata proprio a queste amministrazioni. Nel primo fine settimana i comuni potranno presentare e far assaggiare le loro eccellenze. Gli espositori arriveranno solo da questo territorio: tartufai, vignaioli, norcini e altri produttori. Cambiano anche le strutture, con un allestimento che guarda al futuro. Lo spiega Azzurra Gronchi, presidente della Fondazione San Miniato Promozione: "Ci stiamo proiettando su un futuro importante di una mostra che vorrebbe diventare fiera internazionale".

Ricco il programma degli ospiti. Il giornalista e conduttore Tiberio Timperi sarà all’inaugurazione come nuovo ambasciatore delle Colline Sanminiatesi, dopo Matteo Bocelli, nominato a luglio e atteso a gennaio per una caccia al tartufo. Domenica 15 nel pomeriggio Alessandro Borghese incontrerà gli espositori e terrà un cooking show con il tartufo bianco. Domenica 22 Licia Colò e il fotoreporter Luca Bracali parleranno di cambiamento climatico e tartufo in un convegno. Per entrambi gli eventi i posti sono limitati e la prenotazione si fa su mostratartufobianco.it.

Durante la mostra gli chef dei ristoranti del territorio proporranno cooking show che abbinano il tartufo ai prodotti dei trenta comuni. Spazio anche alla cultura, con l’inaugurazione di una mostra dedicata ai fratelli Taviani. La vicesindaca di San Miniato Azzurra Buonaccorsi sottolinea: "È proprio una nuova mostra, dalla composizione degli stand a tutta la comunicazione".

Programma completo della 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi

è sul sito sanminiatopromozione.it e sui canali social della Fondazione.

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