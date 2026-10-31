Tir si ribalta nella galleria Santa Lucia sull'A1: tratto riaperto dopo sei ore

Sei ore di chiusura e disagi alla circolazione sull'autostrada A1 Milano-Napoli per il ribaltamento di un Tir nella galleria Santa Lucia, all'altezza del chilometro 270+600, nel tratto tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze.

L'incidente ha provocato la dispersione sulla carreggiata di parte del carico del mezzo pesante, costituito da collettame. Per consentire il recupero del Tir e la rimozione dei materiali, il tratto era stato temporaneamente chiuso, con uscita obbligatoria a Barberino di Mugello e circa cinque chilometri di coda.

La circolazione è stata ripristinata intorno alle 8.30 di sabato 31 ottobre, con il transito nuovamente consentito su tutte le corsie disponibili. Restano tuttavia disagi per gli automobilisti: Autostrade per l'Italia segnala quattro chilometri di coda tra il bivio con la A1 Direttissima e Barberino di Mugello, mentre sulla Direttissima si registrano cinque chilometri di rallentamenti tra Badia e località Aglio, sempre verso Firenze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Durante la chiusura erano stati indicati percorsi alternativi: per chi proveniva da Milano, la deviazione prevedeva A15 verso La Spezia, A12 verso Pisa e A11 verso Firenze; per chi arrivava da Bologna, uscita a Sasso Marconi, proseguimento sulla SS64 Porrettana verso Pistoia e successivo ingresso sulla A11

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