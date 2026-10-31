Use Rosa Scotti, arriva la quinta vittoria consecutiva: Galli travolta 54-73

Non è solo la quinta vittoria consecutiva, non è solo un altro tassello messo al primo posto momentaneo. Il 54-73 col quale l’Use Rosa Scotti passa sul campo di Galli San Giovanni Valdarno è qualcosa di più, di molto più bello. E’ una prova di forza importante sul campo di una delle ‘big’ del girone, due punti figli di una sontuosa prestazione difensiva che tiene a 54 le valdarnesi, padrone della partita solo nei primi dieci minuti. Numericamente balza agli occhi la differenza di percentuale dal campo (56% contro 33%) in un referto sostanzialmente identico in tutte le altre voci, ma quello che resta del derby è la sensazione di una squadra che sa quello che vuole e se lo va a prendere, un gruppo che ha già un’identità ed una mentalità ben precisa. Senza montarsi la testa più di tanto visto che siamo appena a novembre e quindi a niente, si va alla prima sosta in totale relax con spritz e salatini sul tavolo.

Colognesi stavolta non aspetta l’ultima frazione ma la mette subito dall’arco mentre Galli fatica un po’ a mettersi in ritmo ma lo fa: 5-5. La partita è piacevole ed i ritmi alti con la squadra di casa che allunga sul 17-9 cercando di prendere in mano la situazione. Ruffini solo rete dalla lunga al primo tentativo ma la sensazione resta quella di una Scotti che fatica ad entrare in partita. Al 10’ siamo 19-13 con un 1 / 4 ai liberi delle biancorosse nel finale, Lussignoli che prende un colpo in faccia non sanzionato (diversamente rispetto ad un analogo episodio sul fronte opposto che era costato un fallo a Rylichova) e la tripla di Ianezic che gira beffardamente sul ferro. Episodi a parte, non è una Scotti brillante ed a scuoterla ci prova – con successo - Casini con un gioco da tre punti a cui coach Riga replica con un timeout. Ruffini insiste anche se l’Use Rosa sbaglia poi due possessi per il sorpasso e, al terzo, un rigore a porta vuota. Capitana pensaci tu ed è ancora Ruffini a mettere la freccia sul 19-20 e parziale di 0-10 (19-23), tutto decisamente molto meglio. Entra in ritmo anche Lussignoli dall’arco mentre Colognesi continua a metterla dentro come alza la mano. All’intervallo si va sul 28-35 ed un parziale di 9-22. Un ricamo di Ianezic spalanca il canestro a Colognesi e Vente ribadisce tanto che, dopo 2 minuti, Galli è già in timeout: 28-39 e 0-4 di parziale. Mossa azzeccata perché San Giovanni restituisce il break e soprattutto riprende energia tanto che, quando Prytz la mette dall’arco il 7-0 di parziale, è Alessio Cioni a fermare tutto. Assist al bacio di Rylichova per il 35-41 di Ianezic. Quattro viaggi in lunetta quasi immacolati (due di Casini uno a testa di Ruffini e Lussignoli per un 7/8) sono il preludio alla terza sirena: 41-51. Ora c’è da vincerla e Vente si mette subito al lavoro replicando al primo cesto di Lalotte. Antonini, per mettere la sua prima ed unica tripla della serata, sceglie questo momento topico (43-56) e Vente ne infila due dalla linea della carità: 43-58. Sul 43-60 e massimo vantaggio di Ruffini altro minuto valdarnese. Si riparte e Colognesi ruba palla e ne mette altri due mentre Galli continua a vedere il canestro piccolissimo. Un numero di Ianezic con fallo, canestro subito e libero realizzato è un altro passo verso una vittoria bella, pesante, meritata:

54-73

POLISPORTIVA GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO

Imuentinyan, Lazzaro, Prytz 9, Castellani 7, Milani 17, Pirozzi, Cecotti ne, Lalotte 21, Donato, De Cassan. All. Riga

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 15, ruffini 11, Lussignoli 7, Ianezic 9, Casini 9, Gatti 1, Antonini 3, Torricini ne, Vente 12, alvetti ne, Del Piano. Rylichova 6. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

Arbitri: Cavasin di Treviso e Chiarugi di Pontedera

Parziali: 19-13, 28-35 (9-22), 41-51 (13-16), 54-73 (13-22)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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