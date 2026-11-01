L'Abc Solettificio Manetti difende ancora il PalaBetti: finisce 82-58 con Sansepolcro

Un’altra prova di forza per l’Abc Solettificio Manetti, che difende il proprio fortino e porta a casa il quinto risultato utile consecutivo chiudendo la pratica Sansepolcro sull’82-58. Per i gialloblu, che ritrovano De Leone e Rosi pur dovendo ancora fare a meno di Talluri, arrivano dunque nuove ed importanti conferme dopo la prestazione solida e autoritaria di sette giorni fa a San Vincenzo. Un ottimo approccio in difesa, infatti, indirizza subito una gara mai in discussione, con l’Abc che scava il solco toccando anche il +30.

Il tutto nella serata in cui, in occasione del sessantesimo anniversario gialloblu, la società ha voluto premiare le due squadre più rappresentative della storia castellana a livello giovanile, i gruppi ’64 e ’78, che durante l’intervallo della gara hanno sfilato sul parquet del PalaBetti per ricevere l’omaggio da parte della dirigenza.

"Sono davvero contento – commenta soddisfatto coach Alberto Tonfoni – perché questa partita mi impensieriva: primo perché i nostri avversari venivano da un’ottima prestazione contro Don Bosco, e poi perché noi eravamo reduci da un’altra settimana difficile tra acciacchi e assenze. A tal proposito, colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi aggregati e la nostra DR2, sempre disponibili a darci una mano, e faccio i complimenti a tutti perchè stasera abbiamo dato vita ad una buonissima prova. Difensivamente siamo stati molto aggressivi e presenti fin da subito e questo ci ha permesso di giocare in ritmo e costruire tiri aperti, allungando e poi amministrando per tutti i quaranta minuti!.

Adesso testa e sguardo a sabato prossimo 7 novembre, quando alle 21:15 l’Abc Solettificio Manetti sarà attesa a Prato dai Dragons.

LA CRONACA

Grande intensità difensiva fin dalle battute iniziali, con cinque punti in rapida successione di Corbinelli che valgono la doppia cifra di vantaggio a metà frazione (16-4). Aminti batte un colpo per i Dukes, seguito da Gauzzi in penetrazione, ma l’Abc punisce a ripetizione e il recupero difensivo di Cantini innesca il 22-8 a firma Belli, preludio alla tripla di Carlotti per il 26-10 al primo riposo.

Ticciati in contropiede inaugura il secondo quarto (28-10), dopodiché seguono vari giri a vuoto. Così Sansepolcro lima lo svantaggio fino al -12 di Yabre, che suggella un parziale di 5-11 (33-21 al 16′). Coach Tonfoni ferma il gioco per mettere ordine e al rientro Belli si accende dall’arco e interrompe il digiuno castellano, seguito da Corbinelli che capitalizza il possesso e scrive 39-21. Due ottime difese di De Leone blindano letteralmente il canestro locale, servendo al solito Corbinelli l’assist del 43-23, che diventa 48-26 all’intervallo.

Dagli spogliatoi rientra in campo un’Abc ancor più determinata che non si lascia sorprendere, mentre la tripla di De Leone suona la carica per il +30 (67-35). Così, dopo il passaggio al 30′ sul 70-40, l’ultimo quarto serve soltanto ad accompagnare la passerella finale gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – PALLACANESTRO SANSEPOLCRO 82-58

Abc Solettificio Manetti: Rosi D. 1, Rosi L., Lazzeri 8, Ticciati 8, Corbinelli 21, Balducci 3, Belli 16, Mancini 9, Carlotti 6, De Leone 10, Cantini. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Pallacanestro Sansepolcro: Gauzzi 13, Spillantini 3, Casini, Aminti 9, Bazani 8, Meshvildishvili 3, Menichetti 4, Fiorucci 4, Hassan, Yabre 14. All. Caracchini. Ass. Butini, Cestelli.

Parziali: 26-10, 48-26 (22-16), 70-40 (22-14), 82-58 (12-18)

Arbitri: Tabarin di Serravalle Pistoiese, Abdul di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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