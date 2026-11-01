Auto in fiamme sulla Fi-Pi-Li a Navacchio, nessuna persona ferita

Auto in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Fi-Pi-Li. È successo nei pressi dell'uscita di Navacchio, in direzione Firenze. Il conducente dell'auto, sentendo un forte odore di bruciato, è riuscito a fermare il mezzo al margine della corsia.

Sul posto, intorno alle 18.30, sono intervenuti i vigili del fuoco con due automezzi antincendio: la squadra ha estinto le fiamme, mettendo in sicurezza il luogo dell'intervento. Nessuna persona è rimasta ferita. In corso di accertamento le cause dell'incendio.