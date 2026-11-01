Incidente durante gara all'autodromo del Mugello

Paura questa mattina per un incidente avvenuto durante l'ultima gara stagionale del Porsche Carrera Cup Italia, che si è svolta all'autodromo del Mugello a Scarperia e San Piero. A metà della corsa l'auto del pilota olandese Paul De Prenter, probabilmente sfiorata sulla parte posteriore da un'altra auto all'uscita della curva Palagio, avrebbe improvvisamente attraversato la pista finendo per andare a sbattere sulle barriere di protezione, per poi ribaltarsi su un fianco. La gara oggi è stata inoltre condizionata dalla pioggia. Subito dopo l'incidente è stata esposta immediatamente la bandiera rossa per sospendere la corsa e permettere le operazioni di soccorso. Il pilota, aiutato dai commissari di pista, è uscito illeso con le proprie gambe dall'auto. Dopo le verifiche sull'integrità delle barriere di protezione e la rimozione della vettura incidentata, la corsa è ripartita ed è stata vinta dal bellunese Andrea Bistrot, che già ieri aveva conquistato il titolo italiano.

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