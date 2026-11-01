Incidente durante gara all'autodromo del Mugello

Ribaltata una vettura nel corso della Porsche Carrera Cup Italia. Il pilota uscito illeso dall'auto
Paura questa mattina per un incidente avvenuto durante l'ultima gara stagionale del Porsche Carrera Cup Italia, che si è svolta all'autodromo del Mugello a Scarperia e San Piero. A metà della corsa l'auto del pilota olandese Paul De Prenter, probabilmente sfiorata sulla parte posteriore da un'altra auto all'uscita della curva Palagio, avrebbe improvvisamente attraversato la pista finendo per andare a sbattere sulle barriere di protezione, per poi ribaltarsi su un fianco. La gara oggi è stata inoltre condizionata dalla pioggia. Subito dopo l'incidente è stata esposta immediatamente la bandiera rossa per sospendere la corsa e permettere le operazioni di soccorso. Il pilota, aiutato dai commissari di pista, è uscito illeso con le proprie gambe dall'auto. Dopo le verifiche sull'integrità delle barriere di protezione e la rimozione della vettura incidentata, la corsa è ripartita ed è stata vinta dal bellunese Andrea Bistrot, che già ieri aveva conquistato il titolo italiano.
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