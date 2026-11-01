Natale, Ghezzi (Empoli del Fare): "Attrazioni oscurano la dea Vittoria e animano funzioni religiose"

"Chi avrebbe mai detto che un “grande” albero di Natale artificiale avrebbe oscurato la statua della dea Vittoria, al centro dell’omonima Piazza, tanto da costringere questa Amministrazione a celebrare la commemorazione dei Caduti, il 4 novembre, di fronte al cippo degli avieri in Viale Buozzi".

Così Claudia Ghezzi, capogruppo del gruppo consiliare Empoli del Fare e segretaria Forza Italia Empoli sui cambiamenti nella collocazione di alcune attrazioni natalizie, ospitate in particolare da piazza della Vittoria (tema al centro anche di una nota di Fratelli d'Italia). "Del resto - prosegue Ghezzi - sempre morti in guerra sono quindi commemorare qua o là fa poca diﬀerenza, almeno per questa Amministrazione a cui propongo il prossimo 24 luglio di organizzare un’edizione straordinaria di Empolissima in Piazza XXIV Luglio, il livello culturale è il medesimo di Empoli Città del Natale, e andare a ricordare altrove i 29 concittadini che nel 1944 furono uccisi dalle truppe naziste. Ugualmente per i caduti del 26 dicembre del 1943 che potranno essere commemorati altrove anziché presso la scultura dell’artista Gino Terreni in viale IV Novembre…".

Secondo la consigliera "la giunta Mantellassi va sempre più fiera di Empoli Città del Natale tanto da aver deciso di erogare ben 170mila Euro annui, a cui si aggiungono i soldi degli sponsor, per questa kermesse che ormai è diventata un appuntamento fisso che anticipa il Natale di oltre un mese. Nonostante ciò, la giunta dimostra però di non voler ascoltare le critiche e i suggerimenti di cittadini e negozianti che si lamentano della concentrazione della maggior parte degli allestimenti e degli eventi in Piazza della Vittoria, oramai priva di una identità progettuale e risultante di una somma di ripensamenti e indecisioni, dove quest’anno ha trovato posto anche la pista del ghiaccio. Sì, perché oltre a continuare a non illuminare le principali vie di accesso al centro, soprattutto via Masini su cui aﬀacciano numerose attività commerciali e piazza Gramsci, l’Assessore al Commercio insieme alla giunta quest’anno hanno deciso di spostare la pista di pattinaggio da piazza Matteotti a piazza della Vittoria tra l’angolo del Santuario della Madonna del Pozzo e via Curtatone e Montanara".

"Evidentemente - prosegue la nota - in tutta la città di Empoli non vi era luogo migliore dove collocare la pista di ghiaccio nonostante gli evidenti disagi di viabilità, in questo periodo dell’anno più intensa, e la penalizzazione delle attività commerciali presenti sia nel lato est di piazza della Vittoria che nel tratto iniziale di via Jacopo Carrucci. Non in Piazza del Popolo perché avrebbe privato residenti e cittadini di utili posti auto e non al Parco Mariambini, a mio avviso la collocazione ideale, perché troppo elevati costi per pianare il terreno e non certo altrove perché troppo lontano da Piazza della Vittoria; il “centro del mondo”, almeno del mondo di questa Amministrazione.

Così quest’anno la pista di pattinaggio, che risulta essere una delle principali voci di guadagno del “Natale Empolese”, e che quindi si poteva forse anche permettere i costi della collocazione al parco Mariambini, hanno deciso di realizzarla a pochi metri dall’ingresso del Santuario della Madonna del Pozzo così che, corredata di luci e musica pensate per animare le pattinate, possa allietare anche i fedeli che si recano alle funzioni religiose; mi auguro si sia pensato di portare rispetto almeno per le funzioni funebri silenziando la musica e spengendo le luci.

Assistiamo - conclude la capogruppo Claudia Ghezzi - al progressivo aﬀermarsi di un modello di governance basato sulla logica del “panem et circenses”, a mio parere sempre più male organizzato e privo di progettualità e visione omogenea di città, che io personalmente non condivido".

Notizie correlate