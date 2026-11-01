Nuovo treno serale da Firenze a Montecatini Terme: corse al via da dicembre

Un nuovo treno che collega Firenze Santa Maria Novella alla stazione di Montecatini Terme Monsummano. È il treno delle 23.09 che entrerà in funzione con il nuovo orario dal prossimo 14 dicembre e va colmare un vuoto orario di oltre due ore che attualmente dalle 22 e 09 vede la partenza del treno successivo 25 minuti dopo la mezzanotte. Un nuovo collegamento che risponde alle richieste dei pendolari della Valdinievole che da tempo chiedevano il collegamento serale aggiuntivo per questioni di vita e lavoro.

"Con questa nuova corsa serale rendiamo più semplice il rientro a casa per studenti, lavoratori e pendolari della Valdinievole, superando una criticità che il territorio segnalava da tempo – ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani - È un intervento che, nel solco del raddoppio ferroviario Pistoia Montecatini di un anno fa, conferma l'impegno della Regione Toscana nel rafforzare il trasporto pubblico in questo territorio e nel costruire una mobilità sempre più vicina alle persone".

"Dietro a questo nuovo collegamento c'è un lavoro di ascolto e collaborazione che ha coinvolto istituzioni, territorio e gestore del servizio ferroviario – ha dichiarato l’assessore a mobilità e trasporti della Regione Filippo Boni - Colmare un vuoto di oltre due ore nelle corse serali significa migliorare concretamente l'accessibilità della Valdinievole e offrire maggiori opportunità a chi ogni giorno si sposta per studio, lavoro o motivi personali. È un risultato importante che va nella direzione di una Toscana che ascolta i bisogni di mobilità dei territori".

"Oggi colmiamo un vuoto nell’orario che esisteva da troppo tempo – ha detto il sottosegretario alla Presidenza della Regione Bernard Dika - Questo grazie allo sforzo della Regione Toscana, per cui ringrazio il presidente Giani e l’assessore Boni, insieme a Trenitalia. Sono particolarmente contento perché ho potuto lavorare per dare finalmente una risposta ad un problema che ho sentito personalmente fin da quando ero studente. In questi mesi mi sono impegnato con determinazione, perché sapevo quanto fosse importante. Ricordo che chiedevamo proprio questo: un treno in più la sera per tornare a casa. Una richiesta semplice e di buon senso, ma di grande impatto sulla qualità della vita di tante persone. Oggi vediamo finalmente la soluzione positiva e andiamo avanti a lavorare su tutti i fronti per una Valdinievole sempre più vicina e connessa".

"L'attivazione di questo nuovo treno serale rappresenta una risposta attesa da anni da molti cittadini della Valdinievole e della nostra città – ha detto il sindaco di Montecatini Terme Claudio Del Rosso - Migliorare i collegamenti con Firenze significa rendere Montecatini Terme ancora più attrattiva e accessibile, sostenendo chi studia, chi lavora e chi sceglie il trasporto pubblico per i propri spostamenti. Ringraziamo la Regione Toscana per il lavoro di squadra che ci ha permesso di raggiungere questo risultato importante per la nostra comunità".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa