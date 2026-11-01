Per Halloween dolcetto all'Use Computer Gross: finisce 84-76 con Cantini Lorano Legnaia

Tutto è bene quel che finisce bene: arrivano i due punti, se ne segnano 84 alla temutissima difesa di Legnaia, la migliore del campionato, con ben 30 nell’ultima frazione, tre vanno in doppia cifra ma, soprattutto, l’Use Computer Gross dimostra di avere carattere, personalità ed anche diverse carte da giocare quando capitano serate non felici al tiro. E poi c’è lui, Giovanni Tosti che, pure ora che non c’è Rosselli a pennellare assist, è il solito totem capace di produrre punti (stasera 25) e far legna a rimbalzo (ne cattura ben 13 con le sue manone).

Ma, se la sconfitta di Roma finisce dietro le spalle, c’è anche tanta farina del sacco dei giovani biancorossi: da Regini che, quando Soviero sta un po’ in panchina per falli, gestisce la squadra al meglio, a Baldacci che non si perita a prendere dall’angolo – e mettere - una tripla in una fase delicata della partita. La notte delle streghe si rivela un bel dolcetto per i biancorossi che ora hanno già il mirino sul derby di domenica a San Miniato.

Pronti via e Legnaia concede appena 2 punti nei primi 4 minuti e mezzo. Tosti e Cipriani mettono l’Use in carreggiata e ci pensa Saltykov con 6 punti consecutivi ad impattare a 16, punteggio col quale finiscono i primi dieci minuti. Segnare da tre è un optional per entrambe e così ci pensano Tosti e Regini a dare al punteggio la prima parvenza di fuga: 32-25. A metà siamo 38-34 e si riparte male con un parziale di 0-5, due palle perse e, soprattutto, terzo e quarto fallo di Soviero, uno dei quali per tecnico. Mentre Tosti ha già fatturato 21 punti, pure Korsunov e Saltykov sono a tre falli e, con Scali e Saccaggi che litigano col canestro, qualche preoccupazione aleggia anche perché Legnaia sorpassa sul 51-53. Al 30’ il tabellone dice 54-53 e, finalmente, uno Scali non al meglio fisicamente la mette da lontano mentre Cipriani, zitto zitto, fa il Cipriani con canestri e difese. Regini gestisce al meglio questa fase, contiene Sabotig, innesca Saltykov per il 61-57 ed al 35’ siamo 65-57. Soviero torna in campo e recupera subito un pallone, preludio ad un paio di positivi viaggi in lunetta. Quando Baldacci alza la mano dall’angolo e mette la tripla del 71-57 pare fatta, ma Legnaia ha l’ultimo sussulto con un parziale di 0-7: 71-64. Gigante pensaci tu. Ci penso io è la risposta di Tosti che agguanta un rimbalzo su una tripla pesantissima sbagliata da Lemmi, porta a casa un fallo e scrive 25 sul tabellino con due liberi. A quel punto c’è solo da gestirla e la Computer Gross lo fa senza particolari affanni fino all’84-76 finale.

84-76

USE COMPUTER GROSS

Baldacci 5, Korsunov, Fredianelli ne, Cipriani 15, Saccaggi 2, Scali 7, Marini ne, Saltykov 15, Tosti 25, Ciancarelli ne, Soviero 8, Regini 7. All. Valentino (ass. Vercesi-Cappa)

CANTINI LORANO LEGNAIA

Ramacciotti ne, Martelli 4, Sabotig 7, Merlo 6, Baldasseroni 12, Mugnaini, Lurini 19, Di Feo ne, Lemmi 18, Sakovic 1, Del Secco 9, D’Amico ne. All. Armellini (ass. Erriu-Frizzi)

Arbitri: Rossetti di Rosignano Marittimo e Giachi di Firenze

Parziali: 16-16, 38-34 (22-18), 54-33 (16-19), 84-76 (30-23)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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