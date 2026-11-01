Prima neve di stagione in Toscana: spolverata bianca dall'Abetone al Casentino

Con l'inizio di novembre i primi fiocchi di neve hanno fatto capolino sui rilievi toscani. Questa mattina una spolverata bianca ha colorato l'Abetone e la Val di Luce, in provincia di Pistoia. Neve anche tra le province di Arezzo e Firenze, con i primi centimetri che si sono accumulati al suolo al Passo della Consuma.

"Primi fiocchi di neve all’Abetone" scrive sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. "Ecco Novembre con i primi fiocchi bianchi sulle nostre montagne, regalando all’Appennino pistoiese un primo assaggio d’inverno".

Dalle prime ore di domenica 1 novembre, le webcam installate su piazze e piste del Comune sull'Appennino pistoiese hanno documentato la caduta della neve, che qua e là si è posata sul terreno e sugli alberi, non formando un vero e proprio tappeto bianco ma imbiancando a chiazze il panorama. Un antipasto sulla stagione fredda, arrivato in anticipo mentre l'autunno è nel vivo, accompagnato dal calo delle temperature e accolto con entusiasmo e stupore da operatori, appassionati di montagna e cittadini.

Primi fiocchi che erano stati previsti: come riportano le previsioni del Consorzio Lamma per oggi in Appennino erano previste "possibili prime deboli nevicate di stagione, oltre i 1100-1300 metri di quota, in particolare su alto Casentino, Val Tiberina e dorsale Tosco-Emiliana". Temperature "in sensibile diminuzione, su valori ben al di sotto delle medie del periodo. Freddo in montagna con massime che difficilmente supereranno 0 °C a 1500 metri". Anche per domani, lunedì 2 novembre, previste possibili deboli nevicate sulle cime.

Anche a metà mattinata le telecamere che riprendono in diretta l'Abetone mostrano deboli fiocchi cadere ancora su piazze e impianti di risalita, dove la neve ha imbiancato i dintorni dei rifugi, che si preparano all'imminente stagione sciistica. Anche nella piazza centrale della Val di Luce tetti e vegetazione si mostrano ancora spolverati di bianco.

Si imbianca il Passo della Consuma

Prima neve nella Città metropolitana di Firenze. I primi fiocchi di neve - avverte la Sala integrata di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze - stanno già imbiancando i passi appenninici: registrati i primi centimetri attaccare al suolo al passo della Consuma in particolare sulla Sr 70. "Considerando il repentino calo delle temperature - si legge nella nota - si raccomanda la massima prudenza alla guida. Dunque calo termico nella giornata di oggi con le prime deboli nevicate in Appennino sopra il 1200 m. Intanto la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa a seguito Alert sanf rosso (Sistema di Allerta Nazionale Frane). Sulla tratta interessata attivato un servizio di bus sostitutivo a cura di Dr Toscana".

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