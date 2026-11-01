Prima neve di stagione in Toscana: con l'inizio di novembre spolverata bianca all'Abetone

Con l'inizio di novembre i primi fiocchi di neve hanno fatto capolino sui rilievi toscani. Questa mattina una spolverata bianca ha colorato l'Abetone e la Val di Luce, in provincia di Pistoia.

"Primi fiocchi di neve all’Abetone" scrive sui social il presidente della Regione Eugenio Giani. "Ecco Novembre con i primi fiocchi bianchi sulle nostre montagne, regalando all’Appennino pistoiese un primo assaggio d’inverno".

Dalle prime ore di domenica 1 novembre, le webcam installate su piazze e piste del Comune sull'Appennino pistoiese hanno documentato la caduta della neve, che qua e là si è posata sul terreno e sugli alberi, non formando un vero e proprio tappeto bianco ma imbiancando a chiazze il panorama. Un antipasto sulla stagione fredda, arrivato in anticipo mentre l'autunno è nel vivo, accompagnato dal calo delle temperature e accolto con entusiasmo e stupore da operatori, appassionati di montagna e cittadini.

Primi fiocchi che erano stati previsti: come riportano le previsioni del Consorzio Lamma per oggi in Appennino erano previste "possibili prime deboli nevicate di stagione, oltre i 1100-1300 metri di quota, in particolare su alto Casentino, Val Tiberina e dorsale Tosco-Emiliana". Temperature "in sensibile diminuzione, su valori ben al di sotto delle medie del periodo. Freddo in montagna con massime che difficilmente supereranno 0 °C a 1500 metri". Anche per domani, lunedì 2 novembre, previste possibili deboli nevicate sulle cime.

Anche a metà mattinata le telecamere che riprendono in diretta l'Abetone mostrano deboli fiocchi cadere ancora su piazze e impianti di risalita, dove la neve ha imbiancato i dintorni dei rifugi, che si preparano all'imminente stagione sciistica. Anche nella piazza centrale della Val di Luce tetti e vegetazione si mostrano ancora spolverati di bianco.

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