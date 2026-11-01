Uomo trovato morto in un parcheggio ad Arezzo, indagini in corso

Cronaca Arezzo
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(Foto di archivio)

L'intervento del personale sanitario e forze dell'ordine nella notte: proseguono gli accertamenti degli investigatori

Un uomo di 61 anni è stato trovato morto nella notte appena trascorsa, tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, ad Arezzo. Il corpo è stato rinvenuto nel parcheggio di un ristorante, nella zona industriale di San Zeno. Secondo quanto emerso la vittima, cittadino italiano originario di Milano e residente a Castiglion Fiorentino, presentava gravissime ferite alla testa, probabilmente provocate da un corpo contundente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Avviate le indagini dalla squadra mobile di Arezzo, coordinata dalla magistratura. Massimo riserbo sugli accertamenti in corso. Sul posto intervenuta anche la polizia scientifica che ha effettuato i rilievi nel luogo in cui è stato ritrovato il corpo dell'uomo, alla ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica del delitto. Nella notte, dopo il nulla osta del magistrato, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato. Proseguono gli accertamenti.

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