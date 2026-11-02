2 novembre, la Lega fiorentina ricorda gli iscritti e i militanti scomparsi

In occasione della Commemorazione dei defunti del 2 novembre, la segreteria provinciale fiorentina della Lega Italia Federale ha ricordato gli iscritti e i militanti scomparsi che hanno contribuito alla storia del movimento sul territorio. A rendergli omaggio sono stati Marco Cordone, vicesegretario provinciale, e Federico Bussolin, segretario provinciale, che hanno richiamato il valore della memoria e dell'impegno politico di chi ha partecipato alle attività del partito negli anni.

Tra le persone ricordate figurano Mauro Olmucci, Mario Infante, Antonino Sciacca e Francesco Cassigoli, di Gambassi Terme; Duilio Parentini, di Castelfiorentino; Aureliano Bruno, di Calenzano; Salvatore Sorbera, già pugile professionista, di Sesto Fiorentino; e la dottoressa Maria Teresa Carattoli, di Firenze.

Nel comunicato, Cordone e Bussolin sottolineano il contributo umano e politico dei militanti, ricordando anche il contesto in cui si svolse la loro attività: "Negli anni '90 e nei primi anni 2000 non era facile essere leghisti in Toscana". Un impegno che, secondo i due esponenti, deve continuare a rappresentare un riferimento per gli iscritti attuali, come esempio di "passione, determinazione e razionalità" nelle attività politiche quotidiane.

Cordone, indicato nella nota come decano del Carroccio, ha aggiunto un ricordo personale legato a Mauro Olmucci, con il quale oltre vent'anni fa aveva effettuato alcuni sopralluoghi ai cantieri della strada regionale 429 nella Valdelsa fiorentina, rimasti chiusi per anni. "Mi ricorderò sempre quando con Mauro Olmucci oltre vent'anni fa, effettuammo sopralluoghi ai cantieri della strada regionale 429 nella Valdelsa fiorentina, cantieri chiusi da anni e la passione che ci metteva Mauro nell'accompagnarmi in questi sopralluoghi", ha dichiarato.

La commemorazione è stata anche l'occasione per ribadire la volontà di proseguire il progetto politico della Lega, orientato alla costruzione di "un'Italia federale dove le nostre Comunità siano rappresentate adeguatamente". La segreteria provinciale ha infine precisato di scusarsi anticipatamente per eventuali omissioni nell'elenco dei soci scomparsi.

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