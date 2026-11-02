Etrusca San Miniato, sconfitta a Chiavari: l’Aurora vince 87-76 nel finale

Lascia un retrogusto amaro la trasferta in terra ligure per i ragazzi di Coach Martelloni. Nella sesta giornata del girone di andata di Serie B Interregionale, La Patrie Etrusca San Miniato cede sul campo dell’Aurora Basket Chiavari per 87-76 al termine di una battaglia emozionante decisa soltanto nei minuti finali.

I biancorossi approcciano il match nel migliore dei modi. Il primo quarto è uno spettacolo di balistica firmato Zanchetta: 13 punti personali nella sola prima frazione, con una mano caldissima da fuori che scardina la difesa di casa e spinge l’Etrusca fino al massimo vantaggio della serata (+13). Chiavari prova a rimanere a galla con le iniziative di Baggiani, ma al primo intervallo breve sono i ragazzi della Rocca a condurre le danze sul 16-20.

Il secondo periodo si apre con uno scenario diverso. I padroni di casa alzano l’intensità difensiva e sfruttano il potere sotto le plance di Nwokoye (8 punti nel quarto). San Miniato sbatte contro la difesa ligure e vive un momento di appannamento offensivo, fermandosi a soli 10 punti a referto. Chiavari ne approfitta prima con un parziale di 12-0 e poi con un ulteriore break di 8-0, ribaltando completamente l’inerzia e andando al riposo lungo sul +11 (42-31).

Al rientro dagli spogliatoi i biancorossi tornano sui binari: é Atanasovs a dare la carica dall’arco (con due triple pesantissime), supportato dai canestri da fuori di tutta la squadra (5 triple messe a segno nella frazione). Chiavari risponde colpo su colpo con la circolazione di palla di Carnevale, mantenendo il pallino del gioco ma avvertendo chiaramente la pressione degli ospiti (62-50 alla terza sirena).

L’ultimo quarto è una vera e propria montagna russa emotiva. I ragazzi di Coach Martelloni gettano il cuore oltre l’ostacolo e piazzano un break di 10-3: sotto i colpi di un generosissimo Carità (8 punti nell’ultimo tempino), l’Etrusca mette a segno il controsorpasso sul 71-72 a 4’ dalla fine.

Da lì in avanti si gioca punto a punto con sorpassi continui, ma a San Miniato si spegne la luce in attacco, mentre l’Aurora trova in Solaroli l’uomo della provvidenza e si dimostra glaciale dalla linea della carità (10/14 nei liberi del solo quarto periodo). Il parziale di 13-1 rimediato nel finale punisce i biancorossi, fissando il tabellone sull’87-76 definitivo.

É un’Etrusca viva, capace di risalire dal -21 e di mettere paura a Chiavari fino a manciate di secondi dal termine. Non è bastato per conquistare i due punti, ma che spettacolo questi ragazzi!

Ora testa subito al lavoro in palestra per ricaricare le pile e preparare il riscatto nel derby di settimana prossima: a Fontevivo domenica ore 18 arriva USE Empoli.

Fonte: Etrusca Basket

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