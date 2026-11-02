Teatrino di San Miniato, doppio appuntamento a novembre tra teatro contemporaneo e spettacoli per famiglie

Si comincia venerdì 6 novembre alle ore 21:30 con “L’Isola dei Ciccioni Felici”, spettacolo Premio Scenario Periferie 2025, scritto e interpretato da Andrea Mattei, produzione Teatrino dei Fondi e Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Al centro della scena c’è il “ciccione” Signor O, che parte per Nauru, piccola isola della Polinesia dove la maggioranza della popolazione è obesa, alla ricerca del suo meritato lieto fine. La storia del Signor O si intreccia con il viaggio e la presenza dell’attore, demiurgo dello spettacolo, che monologa con una straordinaria presenza in scena. Lo spettacolo costruisce una riflessione sul corpo, sull’identità. L’Isola dei Ciccioni Felici porta sulla scena una polifonia di esperienze e testimonianze. Il corpo è il centro stesso del racconto: esiste e si mostra, nel quale ogni movimento è già parola e ogni parola diventa gesto.

Tra autobiografia, testimonianza e linguaggio scenico, Andrea Mattei trasformando la presenza fisica dell’attore in materia teatrale e pone degli interrogativi al pubblico sul modo in cui siamo abituati a osservare, giudicare e rappresentare i corpi.

Lo spettacolo vede l’assistenza e le luci di Massimo Giordani, i movimenti di scena di Marta Vergani, la scenografia di Simona Campisi e Lorenzo Fedi, il costume di Anna Chiara Capialbi, le musiche e il sonoro originali di Chiara Troiano. È una produzione Teatrino dei Fondi e Accademia Perduta/Romagna Teatri, con il sostegno di Scenario ETS e Teatro DueMondi – Residenze per gli Artisti nei Territori, Faenza.

Il secondo appuntamento arriva domenica 8 novembre alle ore 17:00 con L’Avventura della Freccia Azzurra, produzione Teatrino dei Fondi – Titivillus, per la rassegna Sognare Teatro Famiglie.

Ispirato alla celebre storia di Gianni Rodari, lo spettacolo vede l’adattamento drammaturgico e la regia di Cecilia Bartoli, in scena insieme a Federico Ghelarducci, con sagome e figure di Gabriele Genova e luci e tecnica di Giovanni Mancini. Una fiaba dolce-amara che racconta il viaggio eroico di un colorato gruppo di giocattoli che, invece di rimanere nella sicurezza della vetrina, sceglie di seguire il cuore, fuggendo dal negozio e mettendosi in marcia per provare a cambiare le regole.

Un viaggio fatto di incontri e imprevisti che racconta a bambini e adulti di amicizia, solidarietà, coraggio e libertà.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Fonte: Ufficio Stampa

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