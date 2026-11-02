A Ponte a Egola si inaugurano i Servizi Demografici e l'Ufficio Casa

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Sabato 7 novembre l'inaugurazione in via Ferrari: alle 11.15 il taglio del nastro. La cittadinanza è invitata a partecipare

Sabato 7 novembre, alle ore 11.15, saranno inaugurati, alla presenza del sindaco e delle autorità locali, il Punto Servizi Demografici e l'Ufficio Casa, nella sede comunale di via Ferrari 5 a Ponte a Egola. L'Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare.

Gli sportelli, riattivati lo scorso luglio, comprendono il servizio URP-Anagrafe, per il rilascio di documenti, certificazioni e informazioni sui servizi comunali, e lo Sportello Casa, dedicato alle pratiche relative all'edilizia residenziale pubblica, ai contributi per l'affitto e al sostegno abitativo.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

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