L'amore per un mestiere: Alessio Nunziata racconta Officina98 a CNA Storie

L'amore per la meccanica, da giovanissimo fino a diventare titolare di un'impresa tutta sua a Capraia e Limite. Il percorso professionale di Alessio Nunziata è ricco d'esperienza, nonostante la sua giovane età - 28 anni - e proprio questa esperienza sta facendo la differenza nel suo lavoro, come ha raccontato lui stesso ai microfoni di Radio Lady 97.7, nel nuovo appuntamento della rubrica CNA Storie.

"Ho aperto la mia Officina98 lo scorso anno - ha spiegato Nunziata - e se le cose stanno andando bene, lo devo a una serie di fattori". Uno di questi, ha raccontato l'imprenditore, affiancato da Valentina Cantini di CNA Empolese Valdelsa, è proprio la capacità di marcare una differenza: "La nostra officina è specializzata nel controllo di impianti - ha spiegato Nunziata - ma oltre a questo, possiamo dedicarci in particolare alla manutenzione e controllo di furgoni, grazie al fatto che disponiamo di sei ponti per auto, di cui uno, appunto, per furgoni. Questo ci rende particolarmente veloci".

Nunziata lavora in questo settore da sempre. "Avevo 18 anni quando ho cominciato, e questo è ancora oggi il mio futuro". Alcuni suoi colleghi lavoravano con lui nella ditta in cui era precedentemente impiegato. "Adesso l'impresa comprende tre dipendenti e una segretaria: è stata lei a occuparsi dei contatti con CNA".

Dopo un anno di lavoro dall'inaugurazione di Officina98, situata nella zona industriale di Capraia, in via delle Ginestre, le cose stanno andando bene: "Siamo partiti più forte del previsto - confida Nunziata - Le difficoltà ci sono, ma grazie all'esperienza maturata fino a oggi posso affrontarle con competenza".

Officina98

Via delle Ginestre, 13 - Capraia e Limite sull'Arno

0571-1391394

officina98.it