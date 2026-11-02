Canottieri Limite, un oro e due argenti nell'ultimo appuntamento stagionale

Si è conclusa nello scorso fine settimana a Varese la stagione agonistica della Società Canottieri Limite ASD impegnata nel campionato di fondo sulla distanza dei 6mila metri, una specialità che mette alla prova resistenza, preparazione e capacità di gestione della gara, distinguendosi dalle competizioni estive sulla distanza dei 2mila metri.

La società limitese ha chiuso l'ultimo appuntamento stagionale con risultati importanti, conquistando un titolo italiano, due medaglie d'argento e un quarto posto. Il risultato più importante è arrivato domenica, con la vittoria del quattro senza femminile Under 17, che ha conquistato il titolo di campionesse italiane di fondo. A salire sul gradino più alto del podio sono state Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Elena Giuntini e Norma Villa.

Due le medaglie d'argento. La prima è arrivata dall'otto femminile Under 17, composto da Vittoria Ancillotti, Marta Ceccatelli, Irene Coresti, Giulia Faggioli, Elena Giuntini, Marta Lensi, Giorgia Piroddi e Norma Villa, con Elia Cerami al timone.

Secondo posto anche per l'otto maschile Under 19, formato da Daniele Bellucci, Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Samuel Hernandez, Matteo L'Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e Pietro Villa, con Francesco Urso al timone.

Quarto posto, infine, per il quattro senza maschile Under 19 di Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L'Ala e Andrea Pelella.

Con questo appuntamento si conclude una stagione particolarmente positiva per la Canottieri Limite, che nel corso del 2026 ha conquistato complessivamente sette titoli italiani, confermando la qualità del lavoro svolto dai propri atleti e dallo staff tecnico.

La stagione agonistica si conclude, ma l'attività della Canottieri Limite prosegue senza interruzioni. Il lavoro dello staff tecnico continua in vista dei prossimi appuntamenti, con l'obiettivo di far crescere i propri atleti e guardare a nuovi traguardi. Parallelamente, la società continua a investire nel settore giovanile, mantenendo aperte le porte a ragazze e ragazzi che desiderano avvicinarsi al canottaggio e scoprire questo sport.

Fonte: Canottieri Limite