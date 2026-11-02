CastelLab, dall'inglese al teatro cinque percorsi formativi per coltivare le potenzialità degli alunni

Cinque percorsi formativi, tre ambiti di intervento e un obiettivo comune: offrire a bambine e bambini nuove opportunità per apprendere, esprimere le proprie potenzialità e sviluppare competenze fondamentali per la crescita personale e scolastica.

È questo il bilancio del progetto PN2127 CastelLab, realizzato dall'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), nell'ambito dell'iniziativa Agenda NORD.

Il progetto, identificato dal codice ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-111 e dal CUP D34D24005540007, ha previsto originariamente dieci moduli formativi rivolti agli alunni della scuola primaria, con un importo richiesto in fase di candidatura pari a 64.200 euro. Nel corso degli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 sono stati effettivamente realizzati cinque moduli, dedicati al potenziamento della lingua inglese, all'espressione teatrale e alla promozione della lettura.

In particolare, i due percorsi di lingua inglese hanno offerto agli alunni ulteriori occasioni per consolidare le competenze comunicative e sviluppare curiosità e apertura verso altre culture. I due moduli di Italiano-Teatrando hanno invece valorizzato il teatro come ambiente di apprendimento, attraverso il quale sviluppare capacità espressive, creatività, ascolto, collaborazione e consapevolezza di sé. Il quinto modulo, Divertiamoci leggendo, ha posto al centro il piacere della lettura, quale strumento essenziale per arricchire il linguaggio, stimolare l'immaginazione e rafforzare le capacità di comprensione. Una proposta educativa che ha inteso andare oltre il semplice potenziamento disciplinare, privilegiando esperienze laboratoriali nelle quali conoscenze, relazioni e partecipazione potessero integrarsi. La progettazione si è infatti ispirata all'identità educativa dell'Istituto, che si riconosce nella definizione di «scuola di tutti e di ciascuno», ponendo al centro la persona, l'inclusione, la valorizzazione delle differenze e la corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie e territorio.

Il progetto prevedeva anche ulteriori cinque moduli dedicati alla lettura, alle scienze, alle discipline STEM, alla matematica e all'alfabetizzazione digitale. Questi percorsi non sono stati attivati e sono stati conseguentemente revocati.

La scelta è derivata dalla partecipazione inferiore alle attese registrata in fase di raccolta delle adesioni, anche in relazione alla contemporanea presenza di altre iniziative formative riconducibili al Programma PN2127, di proposte educative analoghe e di ulteriori opportunità promosse da enti e soggetti del territorio. L'Istituto ha pertanto concentrato le risorse sui percorsi che presentavano condizioni di partecipazione adeguate alla loro effettiva realizzazione.

L'esperienza di CastelLab rappresenta un ulteriore tassello dell'impegno dell'Istituto Comprensivo di Castelfiorentino nell'ampliamento delle opportunità educative e nella costruzione di ambienti di apprendimento diversificati, capaci di rispondere ai bisogni formativi degli alunni. «Investire nell'educazione significa investire nelle possibilità di ciascun bambino. I percorsi realizzati hanno rappresentato occasioni ulteriori per apprendere attraverso linguaggi e modalità

differenti, valorizzando le competenze linguistiche, espressive e relazionali. La scuola deve continuare a essere un luogo nel quale ciascuno possa riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità, anche attraverso una collaborazione sempre più stretta con le famiglie e con le realtà educative del territorio».

Il progetto è stato realizzato con il sostegno dell'Unione europea nell'ambito del Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027 – Fondo Sociale Europeo Plus.

Qui approfondimento e documentazione del progetto.

Scheda sintetica

• Progetto: PN2127 CastelLab

• Programma: PN Scuola e Competenze 2021-2027 – Agenda NORD

• Fondo: FSE+

• Codice: ESO4.6.A1.B-FSEPN-TO-2024-111

• CUP: D34D24005540007

• Importo richiesto: 64.200,00 euro

• Moduli programmati: 10

• Moduli realizzati: 5

• Periodo: a.s. 2025/2026 e 2026/2027

Fonte: Istituto Comprensivo Statale Castelfiorentino

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