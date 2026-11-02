Contrasto alla criminalità giovanile, in provincia di Siena 8 arresti e 35 denunce

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Nel corso delle perquisizioni recuperati numerosi oggetti proventi di furto, strumenti atti allo scasso e sostanze stupefacenti

Circa 4553 persone, di cui 195 minorenni, sottoposti a controllo in provincia di Siena soprattutto nelle aree considerate sensibili allo spaccio di stupefacenti e della "movida". L'attività della Questura, coordinata dalla squadra mobile, rientra nella più ampia operazione di contrasto alla criminalità giovanile svolta nelle ultime due settimane dalla Polizia di Stato a livello nazionale (Qui la notizia).

In provincia, viene spiegato dalla Questura di Siena, sono stati arrestati o sottoposti a misure cautelari custodiali 8 maggiorenni; contestualmente, 35 giovani di età compresa tra i 20 e i 40 anni sono stati denunciati in stato di libertà per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, come borse, sigarette e documenti, 10370 euro in contanti, un'arma bianca, e strumenti atti allo scasso.

Riguardo alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati 97 grammi di cocaina e 157 grammi di cannabinoidi. Nell’ambito dell’attività espletata, il Questore della provincia di Siena Ugo Angeloni ha emesso 18 misure di prevenzione, tra le quali 6 Avvisi Orali, 4 Divieti di Accesso alle Aree Urbane e 8 Fogli di Via Obbligatorio.

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