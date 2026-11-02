Contributi per associazioni a Empoli, 41 enti in graduatoria per 367mila euro

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Il Comune di Empoli finanzierà tutte le domande presenti in graduatoria e per questo saranno necessari poco più di 367mila euro

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Empoli gli esiti della valutazione delle domande di contributo ordinario per l'anno 2026 richieste da associazioni operanti nei seguenti settori:
- ambito culturale e turistico (determina n. 1548 del 2 novembre 2026)
- ambito sportivo (determina n. 1549 del 2 novembre 2026)
- ambito istituzionale, cittadinanza attiva e solidarietà (determina n. 1550 del 2 novembre 2026)
- ambito commercio, artigianato, attività produttive ed eccellenze locali (determina n. 1547  del 2 novembre 2026)

Per la valutazione sono state composte le commissioni tecniche di cui hanno fatto parte i dirigenti dei settori interni. Una modalità nuova per ottenere il massimo dell'imparzialità nella gestione dei fondi pubblici, valutando progetti sulla base di criteri precisi già a monte.

Infatti, in base al punteggio ottenuto (massimo 100 punti) nei 9 criteri di valutazione, viene assegnata la percentuale massima di copertura di disavanzo, dal 100% fino al mancato finanziamento.

Sono state 41 le associazioni finite in graduatoria e che hanno ottenuto un punteggio, oltre metà di queste in ambito culturale.

Il Comune di Empoli finanzierà tutte le domande presenti in graduatoria e per questo saranno necessari poco più di 367mila euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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