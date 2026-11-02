Controlli dei carabinieri tra Pisa, Vecchiano e San Giuliano: sei denunciati

Sei persone denunciate, tre patenti ritirate e un soggetto segnalato alla Prefettura: è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nella notte del 1° novembre dai carabinieri della Compagnia di Pisa tra il centro cittadino, Vecchiano e San Giuliano Terme. L'operazione ha coinvolto i militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni territoriali, con controlli mirati alla sicurezza urbana e stradale.

Nel centro storico di Pisa, lungo Corso Italia, un cittadino straniero è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver rivolto frasi ingiuriose ai militari e opposto resistenza fisica durante le operazioni di identificazione. Un'altra persona è stata denunciata per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Nel corso degli accertamenti, inoltre, un soggetto privo di documenti è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Tre automobilisti sono stati invece sorpresi alla guida con un tasso alcolemico compreso tra 1,05 e 1,66 grammi per litro, valori superiori ai limiti consentiti. Per tutti è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria e il ritiro immediato della patente. I veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida; nel caso del conducente con il tasso più elevato è stato disposto anche il sequestro amministrativo dell'auto.

Il servizio ha portato complessivamente all'identificazione di 16 persone e al controllo di cinque autovetture. Un ulteriore soggetto è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di circa sei grammi di hashish, sottoposti a sequestro.

Come precisato dai carabinieri, per le persone denunciate resta valida la presunzione di innocenza: le eventuali responsabilità saranno accertate nel corso del procedimento giudiziario.