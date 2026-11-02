Cortona, finto carabiniere truffa un'anziana: due arresti

Cronaca Cortona
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Una donna di 40 anni si è fatta consegnare gioielli e 120 euro da una settantenne. Fermato anche il complice, recuperata la refurtiva

Si è presentata a casa di una settantenne fingendosi carabiniera e, con il pretesto di verificare alcuni oggetti preziosi, è riuscita a farsi consegnare gioielli e denaro per diverse migliaia di euro. Due persone, una donna di 40 anni originaria della Puglia e un complice di origini campane, sono state arrestate a Cortona, in provincia di Arezzo, con l'accusa di truffa aggravata.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna aveva contattato telefonicamente l'anziana, annunciando l'arrivo di un militare incaricato di controllare i preziosi custoditi nell'abitazione e confrontarli con la refurtiva di una rapina. Poco dopo si è presentata alla porta, ottenendo un orologio d'oro, altri monili e 120 euro in contanti.
I due si sono poi allontanati a bordo di un'utilitaria a noleggio, ma la fuga è stata interrotta dai carabinieri del Radiomobile e della Stazione di Cortona, che hanno intercettato il veicolo prima che lasciasse la zona. La refurtiva è stata recuperata durante la perquisizione.

Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria. Per entrambi è stato disposto l'obbligo di dimora, accompagnato dalla presentazione quotidiana. Il processo è fissato per il 18 novembre.

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