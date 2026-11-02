Le donne del sociale raccontate a Montopoli in un incontro culturale

Una serata dedicata alla cultura, alla storia politica e al ruolo fondamentale delle donne che hanno cambiato l'universo sociale italiano. Si terrà venerdì 6 novembre, a partire dalle 18.00, l'incontro pubblico organizzato dal Partito Socialista Italiano di Montopoli in Val d’Arno in collaborazione con la Federazione Provinciale PSI di Pisa.

L'appuntamento, ospitato presso la sede del PSI in Via San Giovanni 24, nasce con l'obiettivo di valorizzare e approfondire il percorso di figure femminili straordinarie che, con il loro impegno democratico, hanno sfidato gli stereotipi e i luoghi comuni del proprio tempo, lasciando un segno indelebile e rendendo più libero l'orientamento politico e sociale del nostro Paese.

Ospite d'eccezione della serata sarà il Senatore Riccardo Nencini, Presidente del Gabinetto scientifico-letterario G.P. Vieusseux di Firenze, che presenterà il suo ultimo libro dedicato alla figura centrale dell'evento: la grande giornalista e scrittrice Oriana Fallaci. Attraverso le pagine del volume, Nencini offrirà un ritratto intimo e potente di una delle voci più libere, discusse e influenti del Novecento.

Nel corso dell'iniziativa verrà inoltre reso omaggio, con l’intervento della studiosa Francesca Briganti, a un'altra colonna della storia dell'emancipazione femminile e del socialismo italiano: Anna Kuliscioff, medico, giornalista e rivoluzionaria, alla quale è intitolata proprio la sede del circolo di Montopoli che ospita l'evento. Seguiranno, infine, gli interventi di apertura e conclusione a Carlo Sorrente, Segretario del PSI di Pisa, Maria Vanni e Damiano Carli.

Alla manifestazione è stata invitata a partecipare e a portare il proprio intervento istituzionale anche l’assessora alla Cultura della Regione Toscana, Cristina Manetti, e la sindaca di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni.

L'incontro è aperto alla cittadinanza e alla stampa.

Fonte: Partito Socialista Italiano Montopoli Val d'Arno

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