Educazione alimentare, Unifi apre uno sportello dedicato

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Apre il nuovo Sportello per l’Educazione alimentare dell’Università di Firenze. Domani, martedì 3 novembre alle 10, inaugurazione al Campus di Novoli 

Un nuovo servizio dedicato al benessere della comunità accademica apre le sue porte al Campus di Novoli: domani, martedì 3 novembre alle 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo Sportello per l’Educazione alimentare dell’Università di Firenze, ospitato presso l’Ambulatorio Giulia Santoni nell’atrio della Biblioteca di Scienze sociali (Edificio D10, Via delle Pandette, 2).

Saranno presenti la rettrice Alessandra Petrucci, il direttore generale Marco Degli Esposti, la delegata a Inclusione e diversità Maria Paola Monaco e i referenti scientifici del progetto Francesco Sofi e Mirko Tarocchi.

Il progetto ha l’obiettivo di fornire uno spazio di ascolto e affiancamento personalizzato offrendo informazione e orientamento nutrizionale per la comunità universitaria.

Fonte: Università degli Studi di Firenze

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