Erbe, streghe e partigiane: alla Domus Mazziniana la Resistenza sulla Linea Gotica raccontata a fumetti

Martedì 3 novembre 2026, alle ore 18.30, la Domus Mazziniana (via Massimo d’Azeglio 14) ospita la presentazione del fumetto Il sentiero delle erbe amare, scritto da Elena Artibani, disegnato da Ludovica Tedesco e pubblicato da Rider Comics, giovane casa editrice lucchese. L’incontro è organizzato dalla Domus in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna (Istituto DIRPOLIS, STALS – Sant’Anna Legal Studies), il Centro di ricerca «Maria Eletta Martini», l’associazione Artespressa APS di Lucca e la stessa Rider Comics.

Il volume, che ha esordito a Lucca Comics & Games, racconta uno dei volti femminili della Resistenza: non le battaglie, ma i gesti quotidiani, le amicizie e le scelte individuali di due donne che conoscono le erbe medicinali e che, in un paese attraversato dalla guerra e dal fascismo, scoprono che anche non scegliere è una scelta. Binda vive ai margini del bosco e cura chiunque bussi alla sua porta, a prescindere dalla parte politica. La giovane Aida, abbandonata dai genitori partigiani costretti alla fuga, comincia a frequentarla per carpirne i segreti e aiutare i ragazzi che combattono sulle colline. A completare il racconto, interamente al femminile, c’è Virginia, moglie del gerarca fascista del paese.

Nessuno scontro armato: la guerra e il regime restano sullo sfondo, mentre la narrazione procede con leggerezza, ironia e dialoghi vivaci. Il tratto di impronta naïf di Ludovica Tedesco restituisce l’epoca attraverso i corpi, gli abiti e le dominanti cromatiche gialle e azzurre. Pensato anche per lettrici e lettori giovani, il fumetto li avvicina a che cosa significasse, sotto il regime, difendere i valori della libertà.

All’incontro, aperto dai saluti di Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus, e dall’introduzione di Antonio De Rosa, fondatore di Rider Comics, interverranno Francesca Biondi Dal Monte (Scuola Superiore Sant’Anna), le due autrici e Orsetta Susanna Innocenti (Università di Pisa e Liceo Artistico «F. Russoli» di Pisa). Il volume è stato realizzato nell’ambito del progetto «Il Racconto della Resistenza Oggi» di Artespressa APS, con il sostegno della Regione Toscana e il patrocinio della Provincia di Lucca. A novembre sono previsti anche incontri con gli studenti, alcuni in collaborazione con il Sant’Anna

Fonte: Domus Mazziniana