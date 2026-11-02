Estate di San Martino, “Farà giorno” trionfa alla XXIX edizione: quattro premi alla Filodrammatica Orenese

Si è conclusa domenica 1° novembre, a San Miniato, la XXIX edizione dell’Estate di San Martino, organizzata dal Gruppo Teatrale Four Red Roses APS, con compagnie provenienti da tutta Italia.

A trionfare è stato “Farà giorno” di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, portato in scena dalla Filodrammatica Orenese di Vimercate, che ha conquistato quattro riconoscimenti, tra cui il Premio Città di San Miniato al Teatro Amatoriale.

La giuria ha sottolineato la capacità dello spettacolo di trasformare il confronto tra generazioni in un dialogo intenso e umano, ricordando come la memoria rappresenti una responsabilità verso il presente e il futuro.

L'elenco completo dei premi assegnati:

Premio Città di San Miniato al Teatro Amatoriale (29ª edizione): “Farà giorno”, Filodrammatica Orenese – Vimercate. Offerto dal Comune di San Miniato e da Intesa Teatro Amatoriale.

“Farà giorno”, Filodrammatica Orenese – Vimercate. Offerto dal Comune di San Miniato e da Intesa Teatro Amatoriale. Premio Gradimento del Pubblico (28ª edizione): “Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dalla Pro Loco.

“Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dalla Pro Loco. Premio Speciale della Giuria (14ª edizione): “Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dalla Fondazione San Miniato Promozione.

“Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dalla Fondazione San Miniato Promozione. Premio Giuria Giovani (1ª edizione): “Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dal Comune di San Miniato.

“Farà giorno”, Filodrammatica Orenese. Offerto dal Comune di San Miniato. Premio alla Scenografia (17ª edizione): “NN – Netočka Nezvanova”, Centro di Teatro Internazionale – Firenze. Offerto dal quotidiano Il Tirreno.

“NN – Netočka Nezvanova”, Centro di Teatro Internazionale – Firenze. Offerto dal quotidiano Il Tirreno. Premio alla Regia (29ª edizione): Roberto Lombardi, per “Aulularia”, compagnia LaRibalta – Novara. Offerto dal Comune di San Miniato.

Roberto Lombardi, per “Aulularia”, compagnia LaRibalta – Novara. Offerto dal Comune di San Miniato. Premio all'Attore non Protagonista (25ª edizione): Fulvio Ferrati, nel ruolo di Jules in “Le meduse”, Futura Teatro – Firenze. Offerto dall'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato.

Fulvio Ferrati, nel ruolo di Jules in “Le meduse”, Futura Teatro – Firenze. Offerto dall'Istituto del Dramma Popolare di San Miniato. Premio all'Attore Protagonista (29ª edizione): Gaia Perretta, per “Il ribelle Peppino Impastato”, PentaTeatro APS – Pistoia. Offerto dall'Oreficeria C. Franceschi/Fluvi Davide.

Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento di studenti e studentesse degli istituti superiori del territorio nella Giuria Giovani, chiamata per la prima volta ad assegnare un proprio riconoscimento, valorizzando il punto di vista delle nuove generazioni sul teatro.

«L’Estate di San Martino si conferma un appuntamento importante per la vita culturale di San Miniato, capace di valorizzare il teatro amatoriale e la passione delle compagnie che ogni anno animano questa rassegna – dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l’Assessore alla Cultura Matteo Squicciarini –. Particolarmente significativo, quest’anno, è stato il coinvolgimento dei giovani nella giuria, un’esperienza che avvicina le nuove generazioni al linguaggio teatrale e le rende protagoniste della vita culturale della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va al pubblico, che per tutta la settimana non ha fatto mancare la propria presenza e il proprio calore, agli organizzatori, alle compagnie partecipanti e alla giuria, espressione delle tante realtà associative e culturali che sostengono questa iniziativa. L’Estate di San Martino si avvicina ormai al traguardo dei suoi primi trent’anni: una ricorrenza importante, che vogliamo celebrare nel migliore dei modi, riconoscendo il valore di una manifestazione che è diventata parte del patrimonio culturale della nostra città»

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa