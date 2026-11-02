Etrusca Basket U13 sconfitta a Pontedera: Bellaria vince 70-65

É stata una partita intensa quella giocatasi al Pala Matteoli di Pontedera fra i nostri ragazzi e i padroni di casa di Bellaria. Un match che si preannunciava tirato sin dalle prime battute. Uno strappo biancorosso nel secondo quarto di gioco aveva permesso ai nostri di mettere la testa avanti di 9 lunghezze ma la prontezza di Pontedera ha ricucito presto il gap mandando le formazioni al riposo lungo sul 33-34.

Il rientro dagli spogliatoi prosegue sulla falsa riga della prima parte di gioco con troppe conclusioni e liberi sbagliati ma soprattutto con Bellaria più lucida nei minuti finali utili per aggiudicarsi il match. Niente da recriminarsi. Peccato per la sconfitta ma con la dedizione quotidiana siamo sicuri di poterci togliere belle soddisfazioni!

Testa adesso alle prossime due gare del girone d’andata. Forza ragazzi!

G.S. Bellaria vs Etrusca Basket 70 – 65

Tabellino:Francini 2, Fioravanti 4, Terreni 5, Baldini 13, Rossi, Falorni 13, Incao 4, Marianelli, Matteuzzi 11, Perrotti, Bollini 11, Lavecchia 2. All. Giunti; Ass. Bacchi.

Fonte: Etrusca Basket

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