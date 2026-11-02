Fermi-Da Vinci, chiusa la sede di via Bonistallo: lezioni sospese fino al 17 novembre

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Riscontrati danni agli impianti e alla struttura dopo gli atti vandalici. Stop alle attività didattiche per circa 15 giorni

A seguito dei danneggiamenti ai locali del plesso scolastico Fermi-Da Vinci di via Bonistallo, sono stati riscontrati danni di natura edilizia e impiantistica. Nella giornata di oggi, 2 novembre, l'istituto scolastico ha comunicato l'inagibilità della sede. A renderlo noto è il Comune di Empoli.

La Città Metropolitana di Firenze, competente in materia di scuole secondarie di secondo grado, ha comunicato che per il ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena funzionalità degli ambienti scolastici saranno necessari lavori della durata stimata di circa 15 giorni, durante i quali non sarà possibile svolgere attività didattica.

A tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza e della salute di chi frequenta il plesso (alunne e alunni, personale docente e scolastico), il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi ha disposto la chiusura temporanea della sede e il divieto di accesso ai locali, fatta eccezione per il personale autorizzato (ditte incaricate dei lavori, forze dell'ordine e organi di vigilanza).

La chiusura resterà in vigore fino al 17 novembre compreso e, comunque, fino al completo ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza.

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