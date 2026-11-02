Fucecchio rende omaggio alle Forze Armate

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Le celebrazioni si svolgeranno mercoledì 4 novembre al monumento ai Caduti di Galleno e successivamente in piazza XX Settembre

L’Amministrazione comunale di Fucecchio celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, rendendo omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’integrità del Paese. Le celebrazioni - alla presenza delle autorità civili, militari e religiose - si svolgeranno mercoledì 4 novembre alle 10 al monumento ai Caduti di Galleno, in piazza della Chiesa, e alle 11.30 al monumento ai Caduti di Fucecchio, in piazza XX Settembre

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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