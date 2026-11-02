Incidente a Marignolle, muore un uomo di 68 anni a Firenze

Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 2 novembre sulle colline di Marignolle, a Firenze. Un uomo di 68 anni ha perso la vita in via della Grillaia, sul versante de Le Bagnese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

La notizia riguarda il decesso del fotoreporter Gianluca Moggi, come confermato anche dalla cronaca locale.

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Il testo può quindi essere pubblicato mantenendo la formula generica dell'ANSA oppure, se si vuole identificare la vittima, inserendo il nome.

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