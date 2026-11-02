Incidente a Marignolle, muore un uomo di 68 anni a Firenze

Cronaca Firenze
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Lo schianto è avvenuto intorno alle 18 in via della Grillaia, sul versante de Le Bagnese. Sul posto 118, polizia municipale e vigili del fuoco

Incidente mortale nel pomeriggio di lunedì 2 novembre sulle colline di Marignolle, a Firenze. Un uomo di 68 anni ha perso la vita in via della Grillaia, sul versante de Le Bagnese. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato inutilmente di rianimare l'uomo, la polizia municipale e i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, che sta effettuando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

La notizia riguarda il decesso del fotoreporter Gianluca Moggi, come confermato anche dalla cronaca locale.
055firenze.it
Il testo può quindi essere pubblicato mantenendo la formula generica dell'ANSA oppure, se si vuole identificare la vittima, inserendo il nome.

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