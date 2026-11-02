Incontro tra il Comune di Campi Bisenzio e Confesercenti

Si è svolto nei giorni scorsi un tra l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio e i vertici di Confesercenti, finalizzato a tracciare le linee guida per il futuro economico e sociale del territorio.

All’incontro hanno preso parte, per il Comune di Campi Bisenzio, il Sindaco Andrea Tagliaferri e gli Assessori Daniele Matteini e Simona Pizzirusso. Per Confesercenti erano presenti il Direttore Generale Confesercenti Firenze Alberto Marini, la Presidente Confesercenti di Campi Bisenzio Cinzia Danti ed il Responsabile Confesercenti Area Metropolitana Fabrizio Marini.

L’incontro è stato l’occasione per ufficializzare un’importante novità organizzativa: Fabrizio Marini è il nuovo Responsabile Sindacale dell'Area Metropolitana di Confesercenti; una nomina strategica per rafforzare il dialogo tra le imprese del territorio e le istituzioni locali.

Il confronto si è svolto in un clima estremamente propositivo e di piena intesa, confermando una totale condivisione di intenti e una visione strategica comune tra l'associazione di categoria e la Giunta comunale sul futuro del commercio locale.

Durante il tavolo di lavoro è stata ribadita la centralità del Centro Commerciale Naturale, riconosciuto non solo come vera e propria anima economica, sociale e culturale del centro cittadino, ma anche come presidio fondamentale per garantire la vivibilità, la sicurezza e la coesione sociale della comunità.

«Il Centro Commerciale Naturale rappresenta il cuore pulsante di Campi Bisenzio, un patrimonio che va tutelato e valorizzato costantemente» – ha dichiarato Cinzia Danti, Presidente Confesercenti Campi Bisenzio. - L'incontro con la Giunta ha confermato che c'è una forte sintonia e la volontà comune di lavorare a progetti concreti. I negozi di vicinato non offrono solo un servizio essenziale, ma garantiscono vita, sicurezza e socialità al centro storico. Con questo spirito collaborativo, siamo pronti a mettere in campo eventi e iniziative in grado di attrarre residenti e visitatori durante tutto l'arco dell'anno.»

Amministrazione e Confesercenti hanno tracciato le basi per un piano d'azione condiviso, concordando sulla necessità di programmare eventi e iniziative di qualità per attrarre residenti e visitatori durante tutto l’anno, valorizzando l'offerta commerciale della città.

A conferma dell'ottimo clima di collaborazione, entrambe le parti si sono impegnate a rendere questo confronto stabile attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente e periodico, volto a monitorare costantemente le esigenze del comparto e a sviluppare progetti concreti per la crescita di Campi Bisenzio.

«Per l'Amministrazione comunale Confesercenti è un interlocutore fondamentale per comprendere le esigenze del tessuto commerciale del territorio e indirizzare le scelte verso il comune obiettivo di valorizzarlo e consolidarlo - afferma il sindaco Tagliaferri - Abbiamo condiviso la necessità di avviare un percorso di confronto continuo, prevedendo periodicamente momenti di ascolto e di aggiornamento per poi individuare insieme gli strumenti migliori da mettere in campo a sostegno del commercio»