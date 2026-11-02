Insulti sessisti all'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi: da Livorno solidarietà e condanna

La vicesindaca di Livorno Libera Camici, con delega alle Pari Opportunità, esprime la propria solidarietà e quella di tutta la Giunta Comunale all'arbitra livornese Maria Sole Ferrieri Caputi per gli insulti sessisti ricevuti ieri in occasione della partita "Como-Venezia" e contestualmente esprime la più ferma condanna: "Esprimo la più ferma condanna per gli insulti sessisti rivolti alla nostra concittadina Maria Sole Ferrieri Caputi in occasione della gara Como-Venezia. Maria Sole è livornese, si è formata nella sezione AIA di Livorno, è stata la prima donna ad arbitrare in Serie A e rappresenta un'eccellenza per la nostra città e per tutto lo sport italiano. Frasi come "vai a fare la pasta al sugo o a passare l'aspirapolvere", captate dai microfoni di bordocampo in diretta TV, non hanno nulla a che vedere con il tifo o con la critica sportiva. Sono un attacco sessista che colpisce una donna in quanto donna, nel momento in cui esercita con competenza il suo lavoro" dichiara Camici.

Gli insulti, catturati dai microfoni a bordo campo, sono arrivati dopo un calcio di rigore inizialmente concesso al Venezia e successivamente revocato dopo l'intervento del Var. Per Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare in serie A, la partita di ieri sul campo del Como era un ritorno alla direzione nella massima serie dopo cinque mesi. Nel 2022 è stata premiata dalla Regione Toscana, l'anno precedente dalla sua città, Livorno, che ora esprime vicinanza per l'accaduto.

"A lei va la piena solidarietà mia personale e di tutta l'Amministrazione comunale" aggiunge la vicesindaca. "Nessuna donna dovrebbe sentirsi dire qual è il suo posto per il solo fatto di fare il proprio lavoro. E quanto accaduto ieri deve far riflettere tutti sul linguaggio che usiamo, nello sport e nella vita di tutti i giorni".

Notizie correlate