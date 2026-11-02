Crisi del Distretto conciario: a Poteco confronto tra istituzioni, imprese e sindacati

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La Commissione regionale Sviluppo economico e rurale, in visita nel Cuoio: dalla crisi del settore moda agli ammortizzatori sociali, fino alla formazione, alla sostenibilità e alle energie rinnovabili

Il punto sulle problematiche e sulle prospettive di rilancio del distretto conciario al centro della visita istituzionale della Commissione regionale Sviluppo economico e rurale, guidata dalla presidente Brenda Barnini. Accolta presso il polo tecnologico Poteco di Santa Croce sull'Arno dai consiglieri regionali del territorio e dai sindaci del Valdarno Inferiore, la delegazione regionale ha affrontato le grandi questioni sul tappeto: dalla crisi del settore moda agli ammortizzatori sociali, fino alla formazione, alla sostenibilità e al nodo strategico delle energie rinnovabili.

Fitto il parterre delle rappresentanze istituzionali presenti all'incontro. Oltre alla presidente Barnini, hanno partecipato per la Commissione regionale e per il territorio i consiglieri regionali Luca Minucci (FdI), Matteo Trapani (Pd) e Marco Stella (FI), insieme ai vicepresidenti del Consiglio regionale Diego Petrucci (FdI) e Antonio Mazzeo (Pd) e ai consiglieri Serena Bulleri (FdI), Massimiliano Ghimenti (Alleanza Verdi e Sinistra) e Federico Eligi (Casa Riformista). A comporre il tavolo del distretto erano presenti i sindaci e i rappresentati dei sei Comuni del comprensorio, San Miniato con Simone Giglioli, Santa Croce sull'Arno con Roberto Giannoni, Castelfranco di Sotto con Fabio Mini, Montopoli in Val d'Arno con Linda Vanni e Santa Maria a Monte con Manuela Del Grande, unitamente ai delegati delle associazioni datoriali (Assoconciatori, Consorzio Conciatori, Assa, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confapi, Confindustria), dei sindacati (Cgil e Cisl) e del Consorzio Manifatture Toscane per il settore calzaturiero.

A dare l'avvio ai lavori è stato il sindaco di San Miniato e presidente del Tavolo del distretto, Simone Giglioli, che ha tracciato un quadro del comparto, ricordano il valore del Tavolo nato oltre trent'anni fa per mettere a confronto l'intera filiera. Giglioli ha affrontato la complessa questione del rapporto con i grandi brand della moda e ha lanciato una richiesta sulla gestione della crisi: "Il Tavolo di crisi regionale si è riunito diverse volte, ma non si riunisce più da prima delle lezioni regionali: purtroppo non si convoca da tanto tempo e non è che la crisi sia finita. Una richiesta dei nostri conciatori, sia dei sindaci che delle associazioni datoriali e sindacali, è quella di avere un vero e proprio tavolo di concertazione con le firme e con i brand a livello locale". Riferendosi poi alla tenuta sociale del comparto e al pericolo di disperdere competenze fondamentali, ha rimarcato: "Gestire queste crisi vuol dire rischiare ance di perdere dipendenti formati, in un settore in cui la formazione diventa fondamentale. Il paradosso è che oggi aziende che lavorano non riescono a trovare manodopera specializzata da inserire".

Nel corso dell'incontro è intervenuta la presidente Brenda Barnini, sottolineando il peso determinante della moda per l'intera economia toscana e la necessità di sostenere la competitività delle imprese attraverso una visione d'insieme: "Quando parliamo di moda in Toscana dobbiamo essere consapevoli che tutt'oggi stiamo parlando del principale settore manifatturiero di questa regione, che occupa più di 110mila addetti e vale quasi il 40% dell'occupazione manifatturiera. La necessità riattivare quel tavolo regionale della crisi è un'esigenza impellente". Richiamando le sfide decisive dei prossimi mesi per scongiurare il rischio di un declino strutturale, Barnini ha poi aggiunto: "In assenza di un binomio tra innovazione, ricerca e sostenibilità non esiste più competitività di questo settore. Se non ci sforziamo tutti assieme di utilizzare le occasioni che abbiamo di fronte, a partire dalla programmazione delle risorse europee e dalla legge sulle aree idonee per le rinnovabili, rischiamo di non cogliere le opportunità di ripresa".

Un appello a difendere il potenziale industriale del distretto è arrivato dal sindaco di Santa Croce sull'Arno, Roberto Giannoni, che si è soffermato sui rischi legati a un'eccessiva occupazione di suolo industriale da parte degli impianti fotovoltaici: "Siamo tartassati da impianti fotovoltaici che vanno a occupare zone che erano destinate allo sviluppo industriale, ma i pannelli non creeranno occupazione in futuro. La pelle è un materiale di pregio e le concerie rimarranno nel mondo in poche zone; vorrei che la nostra rimanesse una terra capace di attrarre nuovi investimenti e insediamenti produttivi".

Al termine della seduta i lavori della delegazione sono proseguiti con un sopralluogo all'impianto di depurazione Cuoio-Depur di San Miniato, eccellenza del sistema di recupero e sostenibilità ambientale del comprensorio.

Teresa Vitrano

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