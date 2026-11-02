L'Associazione Amici dell'Hospice di Empoli organizza un cineforum sulle cure palliative

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Una rassegna cinematografica per promuovere la cultura del prendersi cura e sensibilizzare sui temi della dignità della persona, del sollievo dalla sofferenza e delle scelte di fine vita.
L'Associazione Amici dell'Hospice di Empoli promuove una rassegna cinematografica dedicata al tema delle cure palliative, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura dell'assistenza e della presa in carico globale della persona.

L'iniziativa nasce dalla volontà di utilizzare il linguaggio del cinema come occasione di sensibilizzazione e confronto su questioni legate alla malattia, alla sofferenza e alla dignità individuale. La programmazione intende valorizzare una concezione delle cure palliative che metta al centro non soltanto gli aspetti clinici, ma anche i bisogni umani e relazionali della persona.

"L’obiettivo di questa programmazione è favorire la diffusione dei valori delle cure palliative e rafforzare la cultura del prendersi cura della persona nella sua globalità", spiega l'associazione, indicando nella dignità, nel sollievo dalla sofferenza e nella consapevolezza delle scelte i principi di riferimento della rassegna.
Il cineforum vuole inoltre diventare uno spazio di incontro e riflessione condivisa. "Abbiamo immaginato un cineforum come uno spazio in cui ritrovarci, ascoltare e riflettere sulle tematiche che emergono con la proiezione: il linguaggio del cinema ci aiuta a dare voce a temi importanti e a condividerli insieme", sottolineano i promotori, che invitano la cittadinanza a partecipare.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'associazione, amicihospice.it, e sui suoi canali social.

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