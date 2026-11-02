"Lo stato dell'arte delle vaccinazioni", il convegno a Empoli

"Lo stato dell'arte delle vaccinazioni", questo il titolo del convegno in programma sabato 7 novembre a Empoli, promosso dall'Associazione medici cattolici italiani (AMCI), sezione diocesana di San Miniato. L'incontro, ospitato a partire dalle 9 alla Misericordia di Empoli, si concentrerà sullo stato attuale delle vaccinazioni e sugli aggiornamenti degli ultimi dieci anni e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, dell'AMCI, di docenti delle Università di Pisa e Firenze, medici e don Andrea Cristiani, assistente spirituale AMCI Diocesi di San Miniato. Altre informazioni nella locandina.