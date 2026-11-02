Natale 2026, il centro di Montespertoli diventa la vetrina del territorio

Le feste natalizie di quest’anno a Montespertoli saranno più “a chilometro zero”. La Giunta comunale ha approvato le linee guida e il disciplinare del progetto di animazione e promozione del Centro Commerciale Naturale (CCN) per il Natale 2026-2027. Il progetto permette a negozi, artigiani, bar e ristoranti, attività di servizio, aziende agricole e associazioni del centro di allestire gratuitamente uno spazio espositivo natalizio davanti al proprio ingresso, dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

“Un territorio è tale se racconta in ogni momento la propria identità, noi siamo un orgoglioso territorio rurale e abbiamo tanti prodotti da far conoscere, il nostro vino, il nostro olio, il nostro miele, la nostra verdura, i nostri tartufi e i nostri grani antichi. Chi viene a Montespertoli durante il periodo natalizio troverà la nostra identità in vetrina e troverà una nella sinergia tra commercianti e produttori agricoli.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

L’occupazione di suolo pubblico sarà esente dal Canone Unico Patrimoniale, come previsto dall’articolo 35 del regolamento comunale. Ogni attività potrà occupare al massimo 2 metri quadrati, con allestimenti leggeri e di qualità: legno, ferro battuto, piante vive, materiali ecocompatibili e luci fisse bianco caldo. Sono vietati gonfiabili e teli di plastica. L’obiettivo è un’atmosfera natalizia uniforme e accogliente lungo le vie del centro storico, che valorizzi anche le opere del Festival di arte pubblica Forme.

La novità principale è la rete “Territorio in rete, la qualità in vetrina”. Ogni attività aderente potrà ospitare nel proprio spazio esterno i prodotti di altre realtà di Montespertoli, come aziende agricole, artigiani e altri commercianti. Ne nasce una vetrina diffusa delle eccellenze locali, accompagnata da cartellonistica che invita a comprare vicino a casa e a scegliere la filiera corta. L’esposizione dei prodotti ospitati serve solo a promuoverli: chi li ospita non può venderli, a meno che non abbia già i titoli e i requisiti previsti per quella categoria di prodotti.

Il Comune fornirà gratuitamente i materiali grafici in formato digitale, cioè locandine, brochure e cartellini descrittivi, che le attività potranno personalizzare e stampare.

“Vogliamo un centro vivo e accogliente durante le feste e vogliamo che i nostri negozi, artigiani e produttori si promuovano a vicenda. Comprare a Montespertoli significa sostenere la nostra comunità” dichiara l’Assessore al commercio, Paolo Vignozzi.

Possono partecipare le attività e le associazioni con sede operativa o punto vendita nel perimetro del CCN. Bisogna compilare il modulo di adesione, allegare un documento d’identità e inviarlo entro il 15 novembre 2026 in uno di questi modi:

PEC: comune.montespertoli@postacert.toscana.it

e-mail: commercio@comune.montespertoli.fi.it

consegna a mano all’Ufficio Protocollo, piazza del Popolo 34. Orari: lunedì e venerdì 9-13; martedì 8.30-13; giovedì 8.30-13 e 15-17.30; sabato 9-12.

Il modulo e il disciplinare sono disponibili sul sito del Comune. Il Comune rilascerà poi un’unica concessione cumulativa per tutte le attività che hanno aderito.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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