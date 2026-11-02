Nuova ambulanza per la Croce Rossa di Ponte a Egola: l'inaugurazione

Grande festa per la Croce Rossa di Ponte a Egola che inaugura una nuova ambulanza. Sabato 7 novembre dalle 09:30, piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola sarà la cornice di questo evento, che si protrarrà per tutta la mattinata tra discorsi e festeggiamenti.
"Una grande soddisfazione riuscire ad inaugurare una nuova ambulanza, acquistata grazie al lavoro dei Nostri Volontari e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato" queste le parole del presidente Paolo Micheli. "Un nuovo mezzo di emergenza ci permette di poter svolgere al meglio l’attività di soccorso sanitario sul territorio, ed è sempre una grande gioia festeggiare un nuovo mezzo con la gente di paese, che ci fa sentire in ogni momento la propria vicinanza".
L’invito è quindi al 7 novembre per tutti coloro che vogliono festeggiare insieme alla Croce Rossa di Ponte a Egola.
Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Ponte a Egola
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
<< Indietro