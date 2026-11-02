Oltre 19 milioni per la sicurezza idraulica nel Fiorentino, interventi a Fucecchio e Cerreto Guidi

Risorse importanti in arrivo per la provincia di Firenze: sono 19 milioni e 250 mila euro destinati alla realizzazione di interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico e la messa in sicurezza del territorio. Le risorse provengono dal Dipartimento nazionale della Protezione civile che mette a disposizione 121 milioni in totale su tutte le province toscane interessate e rientrano nel programma degli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2023.

Si tratta di un pacchetto di opere che interessa diversi comuni dell’area metropolitana fiorentina e che punta a rafforzare la tenuta del territorio attraverso il consolidamento delle arginature, l’adeguamento delle infrastrutture idrauliche e la realizzazione di nuove opere di laminazione. Interventi fondamentali per aumentare la sicurezza di cittadini e imprese e migliorare la capacità di risposta di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi.

Tra gli interventi più significativi figurano la mitigazione del rischio idraulico sul torrente Marinella di Travalle nel comune di Calenzano, per 6 milioni di euro e una serie di opere nel territorio di Campi Bisenzio, tra cui il consolidamento delle arginature del Bisenzio e la sistemazione della Gora del Ciliegio. A questi si aggiungono gli interventi previsti a Cerreto Guidi e Fucecchio per la riduzione delle criticità idrauliche nei rispettivi bacini.

“Questi finanziamenti rappresentano un investimento concreto sulla prevenzione e sulla sicurezza delle nostre comunità - ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika. Le opere previste nell’area fiorentina intervengono su alcune delle situazioni più delicate emerse a seguito degli eventi alluvionali del 2023 e contribuiscono a rafforzare un sistema di protezione che deve essere sempre più moderno ed efficace. Ridurre il rischio idraulico significa tutelare famiglie, attività economiche e infrastrutture. Come Regione Toscana siamo particolarmente felici di poter impiegare queste risorse su un territorio già colpito duramente, per portare avanti una programmazione di opere strategiche, attese e necessarie”.

Il dettaglio degli interventi

Calenzano

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle a monte dell’attraversamento ferroviario: 6.000.000 euro.

Campi Bisenzio

Efficientamento dell’impianto di Crucignano: 1.000.000 euro.

Interventi di consolidamento e sistemazione dell’argine sinistro del fiume Bisenzio dalla via Barberinese fino al Ponte Vecchio di Capalle (lotto II): 900.000 euro.

Interventi di consolidamento e sistemazione dell’argine sinistro del fiume Bisenzio dal Ponte Vecchio di Capalle fino all’immissione del torrente Marinella di Travalle: 3.500.000 euro.

Interventi di consolidamento e sistemazione degli argini della Gora del Ciliegio a monte dell’attraversamento dell’A11 fino alla SS719: 1.500.000 euro.

Adeguamento arginale in destra idraulica del fiume Bisenzio dal Ponte della Rocca Strozzi fino all’accesso pedonale in corrispondenza di via San Rocco: 2.000.000 euro.

Cerreto Guidi

Realizzazione di un’area di esondazione per il rio Stella a monte di via dell’Acquerata: 1.850.000 euro.

Fucecchio

Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul rio di Fucecchio: 2.500.000 euro