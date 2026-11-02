Prevenzione e commercio, insieme per la tappa a Montopoli dell’unità mobile Ispro

Commercio e prevenzione nelle iniziative in calendario per l’Ottobre Rosa del Comune di Montopoli in Val d’Arno. «Grazie alla collaborazione con Confesercenti – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – chi nella giornata di mercoledì 4 novembre parteciperà agli screening dell’unità mobile ISPRO allestita in piazza della Costituzione a San Romano, riceverà un buono da poter spendere in uno degli esercizi ambulanti che aderiscono all’iniziativa e che sono presenti il mercoledì al mercato di San Romano». Mercoledì 4 novembre, infatti, oltre al consueto mercato settimanale, in piazza della Costituzione a San Romano ci sarà anche l’unità mobile ISPRO che offrirà gratuitamente mammografie, screening cervicali e test colon-retto dalle 9.30 alle 17 (prenotazioni su https://didisi.ispro.toscana.it/). Le attività di prevenzione proseguiranno anche il giorno successivo. «Fare prevenzione conviene – commenta Claudio Del Sarto responsabile provinciale di Confesercenti provincia di Pisa – e questa iniziativa lo conferma. Grazie al Comune di Montopoli per il coinvolgimento e a tutti gli esercenti che parteciperanno. Comunità vuol dire questo: collaborare affinché iniziative anche differenti possano dialogare per il bene collettivo».

A chiudere la rassegna dell’Ottobre Rosa sarà, sabato 7 novembre alle 9.30 al Salone Mediceo del Convento Francescano di San Romano, il convegno pubblico "Conoscere per Prevenire e Prendersi Cura di Sé", coordinato dalla dottoressa Francesca Martella, direttrice dell'oncologia medica dell'ospedale San Giuseppe e responsabile del Centro Donna di Empoli, con i medici del territorio per rispondere alle domande della cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa

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